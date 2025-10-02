Volumens celebra su décimo aniversario en el TEM con una propuesta de arte digital y música avanzada

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre El Musical (TEM) acoge los días 17 y 18 de octubre una nueva edición del Festival Volumens de artes digitales, música electrónica y cultura contemporánea en la Comunitat Valenciana, que cumple una década este año.

La programación incluye espectáculos audiovisuales "de vanguardia" y la propuesta de Charlemagne Palestine, Oren Ambarchi and Daniel O'Sullivan reimagine KKAARREENNIINNAA (US/AU/GB Live AV) 'Spanish premiere', interpretada por tres figuras internacionales de la música experimental, ha explicado la organización del evento en un comunicado.

El director del Festival Volumens, Antonio José Albertos, ha destacado el certamen como "un lugar de encuentro entre arte, tecnología y sociedad". "Nuestro objetivo es abrir nuevas miradas y experiencias, y el TEM es un espacio ideal para compartirlas con el público de València", ha agregado.

Volumens celebra en 2025 su décimo aniversario (9 ediciones) y continúa explorando la vanguardia de la creatividad digital y la electrónica con una programación que combina conciertos, performances audiovisuales y propuestas inmersivas. El festival se caracteriza por su capacidad de resignificar espacios culturales de la ciudad e integrar la educación, la divulgación y la exhibición en torno al arte digital.

En esta edición, el TEM se suma a escenarios emblemáticos como el Centre del Carme o el MuVIM.

NOÉMI BÜCHI Y ARTISTAS INVITADOS

El viernes 17 de octubre a las 19.45 horas, el TEM acogerá a la compositora y artista multimedia Noémi Büchi, "reconocida por desafiar y trascender los géneros musicales". A lo largo de la tarde y la noche, Büchi y otros artistas invitados ofrecen un recorrido inmersivo por la experimentación electrónica y audiovisual.

También habrá dos estrenos en España, uno de ellos del dúo emptyset, formado por James Ginzburg y Paul Purga, que despliega su investigación sonora en el límite entre lo físico y lo conceptual. La pieza fue estrenada en la Tate Modern como parte de la exposición Electric Dreams, dedicada a la historia del arte y la tecnología.

El otro estreno es el del hispano-norteamericano Rafael Anton Irisarri y el neerlandés Jaco Schilp que presentan 'Points of Inaccessibility'. Un performance audiovisual que parte de una geografía emocional: los polos de inaccesibilidad.

El sábado 18 de octubre a las 19.00 horas, el TEM acoge la reinterpretación y el estreno en España de Karenina en la pieza KKAARREENNIINNAA, presentada por Charlemagne Palestine, "pionero del minimalismo"; Oren Ambarchi, "maestro en la experimentación sonora"; y Daniel O'Sullivan, multiinstrumentista y compositor inglés.

La edición 2025 del Festival Volumens en el TEM cuenta con un programa que combina conciertos, performances audiovisuales y propuestas inmersivas que apuestan por la disrupción y la creatividad.