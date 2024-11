Voluntarios digitales, la web que surgió de un grupo de whatsapp y que canaliza la ayuda de 1.600 personas

Dos estudiantes de la UPV impulsan la iniciativa, que muestra que la 'generación de cristal' es realmente "de diamante"

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos estudiantes de la Universitat Politècnica de València (UPV) han ideado la web voluntariosdigitales.webs.upv.es, una iniciativa que, a partir de un simple grupo de whatsapp creado tras la DANA, se ha convertido en una potente herramienta de colaboración con los afectados en al que se han volcado ya más de 1.600 personas.

Se trata de una más de las acciones impulsadas por jóvenes para contribuir a superar la tragedia y que están demostrando que la llamada 'generación de cristal' es realmente de diamante, destaca la universidad valenciana.

Marcos Dávalos Guaita, un estudiante de 24 años del Máster en Ingeniería Industrial, acababa de terminar un examen online --consecuencia de la suspensión a mediodía de toda actividad académica presencial--, cuando empezó a recibir vídeos de inundaciones, tornados y gente atrapada.

"Lo primero que se me pasó por la cabeza fue 'Estoy al lado', de algún modo tengo que poder ayudar. ¿Cómo podría hacerlo? Y entonces me vino a la mente Ricardo, porque sé que lidera una asociación de voluntarios, y le llamé", relata el estudiante.

A escasos metros de distancia, en la misma Plaza Alfredo Candel donde ambos viven, Ricardo Mollà Martínez, de 22 años y alumno de 3º del Grado de Administración y Dirección de Empresas, oye sonar el teléfono. "Estaba en plena vorágine de vídeos, redes sociales, correos de cancelación... y recibo la llamada de Marcos, diciéndome 'Tenemos que hacer algo, no sé qué, pero algo'. No lo pensamos demasiado. A primera hora de la mañana, acabamos con escobas y recogedores de nuestros pisos, con lo puesto, camino a la Parroquia de La Torre. Todo era un auténtico caos, porque no sabíamos si teníamos un examen, qué estaba pasando exactamente, pero cogimos lo que pudimos y salimos hacia la primera llamada de ayuda que recibimos".

En aquel coche, explica Ricardo, "para poder estar comunicados entre los cinco que viajábamos" --junto a ellos Gabriela Ribes (directora del Departamento de Organización de Empresas UPV, donde Ricardo trabaja en prácticas), 'Chus' Herráez (estudiante del Grado de Biotecnología UPV) y Marta Jimeno Luján (alumna del Máster en Ingeniería Industrial)-- "decidimos crear un grupo de whatsapp" germen del que hoy integra un auténtico ejército de 1.600 voluntarios. "Ahora --agrega Marcos-- es el momento de las subvenciones, las ayudas, y aquí es donde entran los voluntarios digitales".

Pero qué son los voluntarios digitales y de dónde surgen. Lo explica Belén Arrogante, coordinadora del proyecto y responsable de Alumni UPV. "Somos un subgrupo nacido de Voluntarios UPV. Inicialmente, recogíamos un perfil de necesidades que llegaban al grupo de whatsapp, peticiones del Ayuntamiento de Turís, tramitación de ayudas con TRAGSA, fotos de edificios, obtención de referencias catastrales.. y poco a poco hemos dado el paso a la creación de una web que proporciona un índice organizado y verificado con los principales recursos y ayudas disponibles para las personas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana".

AYUDAS ECONÓMICAS Y SERVICIOS SOCIALES

Esta web, Voluntarios Digitales UPV, "incluye información sobre ayudas económicas, servicios sociales, asistencia en caso de daños a la vivienda, así como otras iniciativas locales y regionales". Así mismo, prosigue Belén, "cuenta también con un enlace para sugerir que podamos incluir nueva información, que nosotros revisaremos y, en caso de ser pertinente, la agregaremos en un máximo de 24 horas".

Junto a ella, integran el grupo de Voluntarios Digitales UPV Daniel Cuesta, estudiante de Doctorado en el instituto Ingenio (CSIC-UPV); Ana Galiano, PTGAS en la Oficina de Acción Internacional; Aida Gil Pérez, PTGAS en VRAIN-UPV; María Moncho, profesora del Departamento de Ingeniería Gráfica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica; y Bárbara Vega, colaboradora externa a la UPV, perteneciente al área de Diseño de Hello Watt.

En cualquier caso, y pese a que en esta "avalancha" de más de 1.600 voluntarios hay muchísima presencia de personal de servicios, docente e investigador de la UPV, e incluso de numerosas personas externas a la politécnica valenciana, si algo ha demostrado esta grave crisis humanitaria provocada por la DANA es que la calificación de toda una generación de jóvenes como 'de cristal' es un falso mito.

"Se ha visto que nuestra generación tiene mucho que aportar", concluye satisfecho Marcos. "Hemos escrito cartas individuales a todo el mundo dándole las gracias, sobre todo, por confiar en nosotros, por poner recursos de la UPV en nuestras manos. Nunca me he sentido tan valorado en la vida. Ha sido un honor".