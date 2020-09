Vox acusa al Consell de haber "ocultado la verdad" y Puig lo niega: "No hemos negado ni ocultado la gravedad"

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha criticado la gestión de la pandemia realizada por el Consell, que ha calificado de "auténtico despropósito" y "cero pelotero", al tiempo que ha afirmado que "ocultaron la verdad antes del estado de alarma" y "rebajaron la gravedad de lo que pasaba y ocultaron cifras".

Así lo ha asegurado en su intervención en el Debate de Política General, a la que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, le ha replicado que el Consell ha trasladado "siempre" lo que se le ha comunicado desde las autoridades sanitarias. "Si dice que mentimos porque no dijimos lo que sabíamos es porque estamos prevaricando y eso no se lo puedo permitir porque no es verdad. No hemos negado ni ocultado la gravedad de la situación", ha dicho.

Esta ha sido una de las cuestiones en las que Puig y Llanos han mostrado sus discrepancias, pero no ha sido la única. En su discurso, el representante de Vox ha calificado de "despropósito" la intervención de Puig ante el parlamento ya que debía haber sido "de asunción de responsabilidades, reconocimiento de errores y de manifestar alto y claro la gravedad de lo que está pasando" en lugar de "pintar un escenario idílico".

"No podía hacer otra cosa que agachar la cabeza y pedir ayuda y reconocer toda su mala gestión. Eso hubiera sido lo lógico, lo razonable, lo aceptable y lo honrado", ha incidido Llanos, que ha apuntado que desde el Consell se "ocultaron cifras" sobre la pandemia.

Llanos ha lamentado el "abandono" a los ancianos en residencias, "impidiendo que fueran atendidos en los hospitales e incluso devolviéndoles inmediatamente a la residencia una vez habían sido trasladados a un hospital".

Entre otras cuestiones, también ha criticado los "ríos de subvenciones" a colectivos relacionados con "la ideología de género" en plena pandemia, ha criticado que se "riegue" la Acadèmia Valenciana de la Llengua, "vendida al pancatalanismo" y ha criticado el "humo y propaganda" con el plan de 'vuelta al cole'.

También ha censurado que se esté "salvaguardando a ilegales y okupas que allanan viviendas de los valencianos pero no se establecen ayudas para el pago del alquiler de locales de negocio". Y también se ha referido a los menores no acompañados (Menas), criticando que la atención de cada uno "cuesta 7.000 euros al mes" a los valencianos cuando un anciano en una residencia pública supone 2.300 euros.

"La solidaridad se hace con el dinero de uno, no con el de los demás; no es meterse en camisas de once varas y repartir lo que no tenemos con quienes vienen de fuera. La solidaridad gubernamental es, en primer lugar, atender a los propios", ha dicho.

Según ha destacado Llanos, los ciudadanos se sienten "completamente desamparados" en esta crisis. "Le tengo un respeto personal, me hubiera gustado alabar alguna cosa de su gestión, pero no he podido. La he buscado pero no lo he conseguido", ha zanjado.

PUIG AGRADECE ESTA "AMABLE" INTERVENCIÓN

En su réplica, Puig ha agradecido la "amable" intervención de Llanos y sus "aportaciones tan positivas" al debate. Y ha resaltado que "no hay ninguna propuesta que surja del odio porque del odio no surgen propuestas".

Ha recordado que aunque todas las voces del parlamento son legítimas la de Vox no es la única, sino una más, y ha lamentado que plantee verdades absolutas y lance "una serie de afirmaciones como un rosario, un via crucis de actuaciones supuestamente casi delictivas" acusando al Consell de mentir, algo que "no es verdad".

Se ha referido concretamente a la actuación con los mayores: "Se atreve a decir que hubo discriminación de edad a la hora de estar en la UCI, es falso". Y también ha cuestionado el sentido de solidaridad de Vox ya que "según su versión, se da de lo que sobra, pero se da de lo que se tiene".

Puig se ha referido también, ante las críticas a los planes "de futuro" y no para el futuro más inmediato que ha presentado hoy que hay iniciativas que se van a poner en marcha a corto plazo, al tiempo que ha defendido que si se pretende tener acceso a los fondos europeos hay que presentar proyectos a futuro.