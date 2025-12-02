Vox avisa a Llorca que su apoyo no es un “cheque en blanco”: “Le vamos a fiscalizar desde ya”

El presidente de Vox Valencia, José María Llanos, ofrece declaraciones tras el pleno de toma de posesión del nuevo president, en Les Corts Valencianes - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha advertido al nuevo ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que el apoyo de su partido a la investidura no es “un cheque en blanco” y que “vigilarán” que cumpla con “todos los compromisos” pactados con el PP contra la “inmigración ilegal” o el Pacto Verde Europeo.

“Le vamos a fiscalizar desde ya”, ha manifestado en los pasillos de Les Corts después de que Llorca haya tomado posesión como ‘president’ en sustitución de Carlos Mazón, tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para que saliera adelante su investidura.

Llanos ha deseado a Llorca que, en su “enorme responsabilidad” como ‘president’, “sepa estar a la altura”. También ha pedido al PP que “sepa estar a la altura”, ya que ha avanzado que Vox estará pendiente de que cumplan “con luz y taquígrafos” con “los acuerdos negociados” que el nuevo ‘president’ ya esbozó en el debate de investidura.

Y es que el síndic de Vox ha criticado que el PP, tanto “en el pasado como en el presente” y “en demasiadas partes de España”, les demuestra que el apoyo de su partido “no puede ser un cheque en blanco”.

Ha puesto como ejemplo a la presidenta de Extremadura, la ‘popular’ María Guardiola, y su decisión de ir a elecciones al estar en contra de condiciones de Vox en materia de inmigración o medioambiente.

Por contra, ha destacado que Llorca sí “ha asumido ese compromiso” que pedía Vox de mostrarse en contra del “fanatismo climático” y de la “inmigración irregular y masiva”.

“En definitiva, Juanfran Pérez Llorca tendrá de Vox el apoyo y la estabilidad que necesita no él, sino el pueblo valenciano, si cumple con lo acordado”, ha resumido, y ha recalcado: “Le fiscalizaremos, le vigilaremos y apoyaremos todo lo que sea bueno para los valencianos”.

MAZÓN Y EL COMPLEMENTO DE 9.000 EUROS

Por otro lado, el síndic de Vox no ha querido opinar sobre la decisión del PP de designar al ya ‘expresident’ y todavía diputado autonómico Carlos Mazón como portavoz del grupo ‘popular’ en la comisión de Reglamento de Les Corts, lo que le supone un complemento de 8.879,78 euros anuales.

Preguntado por qué le parece, ha subrayado que el reparto de las comisiones parlamentarias depende “única y exclusivamente” de los grupos, por lo que ha avanzado que Vox no hará “ninguna valoración” al respecto.