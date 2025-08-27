Vox avisa a Mompó sobre "compensar" económicamente a la AVL: "Si así siguen las cosas, probablemente pierda los apoyos"

La izquierda acusa al Consell de haber "perdido el norte" y el PP reprocha que sigan bloqueando la renovación de órganos estatutarios

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha avisado al presidente de la Diputación de Valencia, el 'popular' Vicent Mompó, de que su formación "no va a poder estar a su lado" en esta institución si impulsa "políticas de izquierdas" como "compensar económicamente" a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ante los recortes impuestos por el Consell, fruto del pacto del partido de Santiago Abascal con el PP para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat de 2025.

"Si así siguen las cosas, probablemente pierda los apoyos", ha advertido a Mompó, en relación con el protocolo que ultima la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix (Ens Uneix), para "salvar" las actividades de la entidad normativa. Llanos ya acusó el lunes a Mompó de "atacar la identidad y singularidad del pueblo valenciano" y de someterlo "al yugo del catalanismo" por "compensar" los recortes a la AVL.

De nuevo, este miércoles en la rueda de prensa tras la junta de síndics, el portavoz de Vox en Les Corts ha censurado las políticas que van "contra el pueblo valenciano" y ha justificado la necesidad de que su formación haya dado "la alarma" a Mompó, después de que este siga "los pasos" de Ens Uneix para tratar de "compensar económicamente" a la AVL, "ese caballo de Troya del catalanismo y separatismo dentro de la Comunidad Valenciana".

Según ha expuesto Llanos, Vox en la Diputación "no está de acuerdo" con esa "compensación" económica y, por eso mismo, "siguiendo el discurso único que compartimos, basado en el sentido común y en defensa de los valencianos", ha "advertido a Mompó" de que, "si sigue" en esa línea, "probablemente pierda los apoyos" para gobernar la corporación provincial. "Si esas son las políticas de la Diputación, Vox desde luego no las va a apoyar", ha garantizado.

Y preguntado por si entonces estaría en riesgo el apoyo de Vox al PP para gobernar la Diputación, Llanos ha alegado que esa no es su "competencia", aunque ha afirmado que supone que sus compañeros de partido en la institución provincial "estarán hablando con Mompó y el PP". En cualquier caso, ha recalcado: "Desde luego, si decide hacer políticas de izquierdas defensoras del separatismo, Vox no va a poder estar a su lado".

EL PP DEFIENDE LA "AUTONOMÍA" DE LAS INSTITUCIONES

Desde el PP, Juanfran Pérez Llorca ha defendido la "autonomía de las instituciones" como la AVL, a la que ha mostrado "respeto" al ser "un organismo estatutario". Dicho esto, ha aprovechado para afear al PSPV y Compromís que sigan "bloqueando" la renovación de estas entidades, algo que "rompe el consenso y atenta contra las autonomías", con el único motivo de "mantener a sus enchufados" y de que "la gente que tiene allí siga cobrando".

Preguntado en este punto sobre si considera que la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, es una "enchufada", Pérez Llorca ha afirmado que hay "muchos" en los órganos estatutarios "por parte del PSOE y Compromís", aunque ha matizado que no se refería "en concreto a una persona", sino en general. "Esa gente no tendría que estar", ha insistido.

Y sobre si no se ha producido recientemente ningún contacto para desbloquear su renovación, ha confirmado que no y ha lamentado no haber visto "ningún signo ni voluntad de querer pactar y negociar con el PP" por parte del PSPV y Compromís. "Teníamos el acuerdo prácticamente hecho al 100% y fue el PSOE quien decidió retirarlo", ha recordado.

"LA HISTORIA DE NI CONTIGO NI SIN TI"

Por el contario, desde el PSPV, María José Salvador ha sostenido que a día de hoy "todos somos conocedores de cuáles han sido las exigencias" de Vox, que han "condicionado absolutamente los presupuestos de la Generalitat", unas cuentas "ideológicas" fruto del posicionamiento de los "ultras" que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "ha sumido sin ningún complejo", según ha censurado.

Así, ha reprochado los "recortes" del Consell a la AVL, que es "lo que su socio indispensable les exige", y ha asegurado que Vox "tendrá que decidir qué es lo que hace en el caso de la Diputación de Valencia". "Pero es la historia de ni contigo ni sin ti", ha resumido.

EL CONSELL HA "PERDIDO EL NORTE"

Y Joan Baldoví (Compromís) ha calificado de "parche" el protocolo que ultima la Diputación para la AVL y ha acusado al gobierno valenciano de ir "en contra de una institución estatutaria" y de "romper todos los consensos que tanto costaron construir". "La AVL se creó por un gran pacto entre todos los valencianos", ha recordado, cuando había "un gobierno del PP".

Por eso mismo, ha lamentado que el actual Consell haya "perdido completamente el norte" y esté "atentando contra una institución estatutaria y contra un patrimonio de todos los valencianos como es el valenciano"