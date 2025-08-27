Enguix (Ens Uneix) replica a Vox: "Ningún partido, y menos de ultraderecha, impedirá que defendamos nuestra lengua"

Archivo - La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natalia Enguix, atiende a los medios de comunicación, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha replicado al síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, que "ninguna formación política, y menos de ultraderecha, impedirá que defendamos nuestra lengua --el valenciano-- y nuestras señas de identidad" desde la institución provincial, al tiempo que ha pedido a esta formación "que deje en paz una lengua que no hablan ni por equivocación".

De este modo lo ha manifestado la dirigente provincial, en declaraciones a los medios este miércoles en la Tomatina de Buñol (Valencia), después de que Llanos haya avisado al presidente de la Diputación, el 'popular' Vicent Mompó, de que su formación "no va a poder estar a su lado" si impulsa "políticas de izquierdas" como "compensar económicamente" a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ante los recortes impuestos por el Consell, fruto del pacto del partido de Santiago Abascal con el PP para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat de 2025.

"Si así siguen las cosas, probablemente pierda los apoyos", ha advertido a Mompó, en relación con el protocolo que ultima la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, para "salvar" las actividades de la entidad normativa.

Precisamente, Enguix se ha mostrado "extrañada" de que a un partido como Vox, "que no utiliza el valenciano ni por equivocación", le "preocupe tanto que otras lo defendamos y lo hablemos". "Pero qué más le da a Vox el valenciano, si ni siquiera lo habla. Que deje en paz nuestra lengua y a los que la hablamos cada día con normalidad", ha pedido a la formación de Santiago Abascal.

Por otro lado, respecto a la gobernabilidad de la Diputación de Valencia, ha contestado a Vox que "ya querrían ellos formar parte" del ejecutivo provincial "que más ha hecho por el valenciano y por las valencianas", al tiempo que ha replicado: "El PP de Mompó prefirió gobernar con nosotros antes que con ellos, por mucho que les duela".

Paralelamente, la vicepresidenta de la Diputación ha "agradecido" a Vox que, "como el PP y el PSOE", haya apoyado los presupuestos de la Diputación para 2025, "los de mayor dotación económica de la historia para Igualdad, Memoria Democrática o el valenciano".

Y ha considerado que Vox no debería de "caer en tantas contradicciones como en Massamagrell", donde esta formación rompió el pacto de gobierno con el PP y Veïns per Massamagrell, que provocó que el PSPV recuperara la alcaldía en la localidad. "Han preferido que gobierne la izquierda y todavía no sabemos a cambio de qué prebendas", ha deslizado.