Vox coincide con Mazón en que "no es un día para la confrontación" sino para estar "con todas" las víctimas de la dana

Archivo - El presidente de Vox Valencia, José María Llanos, durante el Debate de Política General, en les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025, en Valencia- Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha coincidido con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en que este miércoles 29 de octubre, jornada en que se cumple el primer aniversario de la dana que hace un año arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales, "no es un día para la confrontación", sino "para estar con las víctimas, con todas ellas".

"Nosotros no nos servirnos de ellas, no las usamos políticamente, y por eso no vamos a participar en un funeral --de Estado-- que lo único que pretende es blanquear a --el presidente del Gobierno de España-- Pedro Sánchez ante el abandono y la traición a la que ha sometido a los valencianos", ha argumentado, en declaraciones a Europa Press facilitadas por su grupo tras la declaración institucional del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

El jefe del Consell, en el día del aniversario de las inundaciones, ha anunciado la declaración del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana, que cada año será de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana, y ha admitido: "Hubo cosas que debieron funcionar mejor".

"Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos --también los días posteriores-- cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable", ha señalado Mazón.

Dicho esto, José Mª Llanos ha asegurado que "es cierto que no es un día para la confrontación" y ha señalado que la "asunción de responsabilidades políticas las dirimiremos en la comisión de investigación" en Les Corts, "donde todos, también el 'president' Mazón, están obligados a decir la verdad", ha remarcado.

Sin embargo, ha aprovechado para criticar que en este mismo foro "no podremos preguntar al presidente del Gobierno ni a la exministra Teresa Ribera, ni al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ni siquiera a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, porque se han negado a dar la cara ante los valencianos".

En cualquier caso, ha garantizado que desde Vox se dejarán "la piel para dirimir qué y quiénes fallaron el pasado 29 de octubre" y ha prometido que también verán "las razones por las cuales las víctimas, y también todos los valencianos, nos sentimos totalmente abandonados los días posteriores a la tragedia".