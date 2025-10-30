Vox cree que el funeral de Estado por la dana no fue para "honrar a las víctimas" sino para "blanquear" a Sánchez

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que el funeral de Estado por la dana celebrado este miércoles no fue un acto para "honrar" ni para "recordar" a las víctimas mortales, sino para "blanquear el papel" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No fue un funeral, es otra cosa", ha afirmado, al tiempo que ha considerado que este evento estuvo "preparado para su propia propaganda".

En declaraciones a los medios este jueves en Les Corts, Llanos ha atacado al jefe del Ejecutivo central, al que ha acusado de, un año después, no haber empezado "ni una sola obra que evitaría que mañana mismo volviera a pasar una tragedia tan grave como esta". "Tanto el PP como el PSOE, socios en Europa, están con el Pacto Verde y con el terrorismo climático que impide la limpieza de nuestros barrancos y la construcción de presas", ha criticado.

Por tanto, ha asegurado que como "ya dijo" el presidente de Vox, Santiago Abascal, "el acto de ayer no era para honrar a las víctimas, sino que era una mascarada". Dicho esto, ha argumentado que su formación está en las instituciones para defender a las víctimas": "Lo hicimos desde el minuto uno, tanto en los ayuntamientos como en estas Corts Valencianes, como en el Congreso y en el Senado".

"Nos importan las víctimas, nos duelen las víctimas, estamos trabajando en la reconstrucción frente a los que simplemente se hacen fotos en actos preparados para su propia propaganda", ha resumido.

Preguntado por los insultos que algunos de los familiares de las víctimas profirieron durante el funeral de Estado hacia el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha considerado que esta reacción es "perfectamente entendible". "Nos dolemos todos y no hemos sido víctimas directamente, es normal que exijan responsabilidades a todos los que pudieron tenerlas", ha señalado.

Dicho esto, ha hecho hincapié en que "hubo gritos contra Mazón y hubo gritos contra Pedro Sánchez", pero ha lamentado que "lo que se ha intentado es vender un relato de que hay un culpable" y, con ello, que quede "absuelto el verdadero responsable de que durante 20 años no se hayan hecho las políticas que hubieran evitado, si no todas, la inmensa mayoría de las víctimas" de la dana.