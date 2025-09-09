Vox cree que los presupuestos de 2025 deben alcanzar "un grado razonable de ejecución" antes de tramitar unos nuevos

VALÈNCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha considerado que los presupuestos de la Generalitat para 2025, aprobados a finales del pasado mayo, deben alcanzar "un grado razonable de ejecución" antes de que el Consell plantee tramitar unos nuevos para el próximo ejercicio 2026. "Si hemos negociado un presupuesto, tiene que ejecutarse", ha señalado.

Por tanto, en rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes, que ha fijado el calendario parlamentario para el nuevo periodo de sesiones --que no contempla en un inicio la tramitación de las cuentas--, ha apuntado que unos presupuestos "aprobados el 31 de mayo entendemos que requieren de un tiempo para su ejecución", al tiempo que ha concretado que, a su juicio, la ejecución "razonable" de las cuentas "es el 100%".

De hecho, José Mª Llanos ha incidido en que ha pasado "poco tiempo" desde la aprobación de las cuentas de 2025, que estuvo marcada por la "excepcionalidad" de la dana del 29 de octubre, que provocó que tuvieran que aprobarse "no en la fecha regular establecida procedimentalmente". "Y creo que todavía estamos viviendo en esa excepcionalidad", ha subrayado.

Dicho esto, ha deslizado la posibilidad de que la aprobación de los presupuestos de 2026 "en lugar de ser en diciembre pudiera ser unos meses después", pero ha matizado: "Eso no nos corresponde a nosotros". No obstante, ha añadido que si el Consell "considera que es posible presentar otros presupuestos, no podemos decir nada salvo comenzar a negociar".

"Desde luego, entraremos a negociar, como es nuestra responsabilidad para intentar que sean los mejores para los valencianos", ha garantizado. Y cuestionado por si desde el Consell se han puesto en contacto con Vox de cara a la tramitación de unos nuevos presupuestos, ha asegurado que no.

"TRANQUILIDAD"

Por su parte, desde el PP, Juanfran Pérez Llorca ha señalado que durante el pasado ejercicio existía "una necesidad imperiosa" de sacar adelante unos presupuestos para la reconstrucción tras la dana, unas "circunstancias especiales", que fueron aprobados "hace escasos tres meses" en Les Corts. No obstante, ha valorado que ahora las cuentas de 2025 permiten afrontar la situación presupuestaria con más "tranquilidad".

En esta línea, ha apuntado que resultaría "menos problemática" para la gestión del día a día de un gobierno prorrogar unas cuentas aprobadas el pasado mayo, aunque ha reconocido que siempre se pueden "mejorar algunas cosas e incluso modificar" determinadas partidas, pese a que otras serán "iguales o similares" porque hace "escasos tres meses" que el parlamento sacó adelante los presupuestos.

Dicho esto, ha asegurado que, si el Consell decide presentar unas nuevas cuentas, desde el parlamentario "comenzaremos el debate para intentar mejorarlos" y para "buscar acuerdos con todas las fuerzas". "Cosa que no pasa en el Gobierno de España", ha agregado, para afear de esta manera al Ejecutivo central de Pedro Sánchez la falta de Presupuestos Generales del Estado.