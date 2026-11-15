Vox denuncia la "crispación" generada por Sánchez y defiende la prioridad nacional

Archivo - El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por Valencia, Ignacio Gil Lázaro, y José María Llanos, también candidato y portavoz en Les Corts Valencianes, han denunciado la "crispación" generada por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y han defendido la prioridad nacional.

Gil Lázaro y Llanos se han pronunciado así en su visita este domingo al mercado de Benaguasil, donde han estado acompañados por el presidente provincial de Vox, Vicente Barrera.

En concreto, Ignacio Gil Lázaro ha denunciado las "mentiras" y los "incumplimientos" del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de haber "estafado, mentido y traicionado tanto a España como a los españoles". También ha responsabilizado al presidente de la "crispación" política y de levantar "un muro entre españoles", reclamando recuperar la concordia y el respeto.

Por su parte, José María Llanos ha defendido la reducción de impuestos, la eliminación de burocracia y la prioridad nacional. Asimismo, ha reclamado una política migratoria "firme", "con la repatriación de quienes viven del esfuerzo de los demás y la deportación de los extranjeros que delincan".

La visita forma parte del recorrido de Vox Valencia por los municipios valencianos para trasladar las propuestas que incluye su programa electoral en materia de seguridad, inmigración y oportunidades de futuro para las familias españolas.