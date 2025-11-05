Vox dice que le dan “absolutamente igual” los nombres para suceder a Mazón y que negociarán con el PP sobre políticas

Archivo - El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ofrece una rueda de prensa - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha afirmado que a su partido le dan “absolutamente igual” los nombres a negociar como posibles sucesores de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, ya que ha subrayado que lo importante es “si el PP está dispuesto a seguir” con las políticas que acordaron para investir al ahora ‘president’ en funciones y para apoyar los presupuestos autonómicos de 2025.

“Ahora, con quien sea, evidentemente, si el Partido Popular está dispuesto a seguir con esas políticas que nosotros hemos propuesto, cabrá la negociación (...) Desde luego, con un nuevo ‘president’, sea quien sea, habrá que ver efectivamente si están dispuestos a seguir adelante esas política que negociamos”.

Así lo ha trasladado a los periodistas este miércoles, dos días después de la dimisión de Mazón y a dos semanas de que el 19 de noviembre acabe el plazo para que los grupos parlamentarios presenten candidatos. Los líderes estatales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, conversaron este pasado martes sobre este proceso y coincidieron en dar “estabilidad” a la Comunitat Valenciana.

En este escenario, el síndic de Vox ha señalado que “la única novedad” es que han hablado Abascal y Feijóo, que tienen una relación “cordial”, aunque “otra cosa es la cuestión política”. “Como hemos dicho siempre, vamos a negociar siempre sobre políticas e ideas concretas”, ha subrayado, como ha recordado que hicieron para investir a Mazón y para apoyar sus presupuestos.

Por tanto, ha garantizado que “ante una eventual nueva investidura”, Vox también negociará “sobre políticas concretas” con el PP. Entre ellas ha destacado que su partido ya consiguió “que el PP reconociera claramente la maldad del Pacto Verde (Europeo), el terrorismo climático, y también rechazó expresamente la política inmigratoria del Gobierno de Sánchez”.

Pero ha remarcado que “hasta llegar al cien por cien de las políticas de Vox, queda mucho”, tras lo que ha criticado que el PP ha “engañado” en los acuerdos con su partido sellados en otras comunidades como Extremadura o Aragón.

"NO VAMOS A IR HACIA ATRÁS"

También ha puntualizado que “no se trata de volver a negociar” con el PP sobre las políticas, sino de saber si están de acuerdo en “llevar adelante” las que ya habían pactado antes de la dimisión de Mazón. “Lo que no vamos hacer nosotros es ir hacia atrás”, ha dicho.

Llanos ha hecho hincapié en que los nombres para suceder a Mazón le dan “absolutamente igual” a Vox: “Siempre hemos dicho que las personas están hoy y mañana no están, y lo importante es defender un programa, políticas concretas, ideas claras”.

“Nosotros solo negociamos sobre políticas concretas –ha abundado–. Ningún nombre para nosotros es prioritario, nos dan igual los nombres, nos importa que podamos llegar a negociar, que salga adelante y que sea buena para los valencianos”.

LLORCA Y CATALÁ

Cuestionado por dos de los nombres que suenan para suceder a Mazón –el síndic del PP y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, Mª José Catalá–, Llanos ha asegurado que Llorca le “cae muy bien” y que aunque tiene “buena relación” con Catalá, habla más con él que con ella porque comparten el ámbito parlamentario.

“A priori no tengo que tener ninguna preferencia, lo importante es la política que lleven adelante los candidatos”, ha zanjado, y ha reiterado que, a su juicio, “evidentemente que el mejor candidato a la Generalitat sería uno de Vox con un gobierno de Vox, las dos cosas juntas”.

Preguntado por si la negociación será a nivel autonómico o solo entre las direcciones de Feijóo y Abascal, el síndic ha recordado que Vox es un “partido único” que dice “lo mismo en todas partes” y cuenta con “órganos decisores” que el PP también tiene a nivel estatal: “Todos nuestros órganos decisores decidirán cualquier negociación”.

Ha afirmado que le “encanta” tener a Abascal “negociando y definiendo las políticas” de Vox en todas las comunidades, ya que considera que “no tendría sentido que hubiera una negociación autónoma”.

Respecto a si habrá un equipo negociador a nivel autonómico, como antes de la investidura de Mazón, ha explicado que “todavía no está decidido”, aunque según él “las personas que negocien serán las más capaces”.

“Aquel pacto se obtuvo en media hora, imagínense cuántas medias horas nos quedan”, ha lanzado, y ha insistido en que agotar o no los plazos depende del PP porque hasta ahora no ha presentado formalmente ningún candidato.