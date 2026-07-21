Vox exige al PP no ser “cobarde” y aceptar más recortes a la AVL, aunque descarta no apoyar presupuestos si no lo hace

Archivo - El síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos, durante una sesión de control, en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha reclamado al PP que “abandone la cobardía y sea valiente” apoyando su enmienda para recortar más fondos a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), aunque ha rechazado retirar su apoyo a los presupuestos de la Generalitat para 2026 si los ‘populares’ no ceden en esta enmienda. “En todo caso, no pierdo la esperanza”, ha agregado.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas antes del inicio del pleno de presupuestos. La enmienda de Vox sobre la AVL se debate a última hora de este martes y se votará junto al resto que queden ‘vivas’ en la sesión de este miércoles.

En concreto, Vox pide reducir la partida de gastos de personal de la institución normativa del valenciano en 870.000 euros, la de gastos diversos en 20.000 euros, la de trabajos de otras empresas y profesionales en otros 20.000 euros, la de fomento del valenciano en medios de comunicación en 50.000 euros y la de los premios Carme Miquel en 12.000 euros. Toda esta cantidad (972.000 euros) la propone destinar al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para la implantación de una herramienta de inteligencia artificial.

“Si el PP quiere ser valiente y defender la singularidad de nuestra lengua, lo tiene fácil”, ha retado Llanos a los ‘populares’, además de sacar pecho de haber sido “los únicos” que han conseguido reducir los fondos de una institución que vuelto a definir como “el enemigo en casa”.

Preguntado por si Vox reconsiderará su apoyo a las cuentas autonómicas si el PP no acepta estos recortes, ha descartado “dejar a los valencianos sin unos presupuestos que son buenos por una enmienda”, cuando ha recordado que han salido adelante “la inmensa mayoría” de las propuestas de su grupo. “Estos presupuestos tienen mucho de Vox y de nuestro programa, pero no son los presupuestos de Vox”, ha remarcado.

Ahora bien, cuestionado por si ambos grupos están negociando una enmienda transaccional sobre la AVL, ha subrayado que la reducción de fondos a la institución “estaba pactada con el PP”, por lo que ha urgido a este partido a “mover ficha” al respecto.

Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, ha asegurado que “en principio no hay ningún cambio en la postura del Partido Popular" respecto a la AVL desde el debate de la enmienda en la comisión de Presupuestos de Les Corts, donde fue rechazada.

Dicho esto, ha señalado que hasta esta tarde, cuando se debate la enmienda de la AVL, hay “plazo” para que se pudiera llegar a algún acuerdo, pero ha insistido en que su grupo mantiene su postura en contra a nuevos recortes a la institución.

"LLORCA CUMPLE Y SÁNCHEZ NO"

Sobre los presupuestos, Pastor ha reivindicado que el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, “cumple” frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleva “tres años” sin presentar cuentas del Estado a pesar de que “en el consejo de Ministros se sientan dos valencianos”, Arcadi España (Hacienda) y Diana Morant (Ciencia y Universidades).

“Ocho meses después [de la investidura de Llorca], estos presupuestos confirman que teníamos candidato, programa de gobierno y mayoría parlamentaria”, ha aseverado.

Entre los grupos de izquierda, José Muñoz (PSPV) ha afirmado que espera que se produzca “alguna sorpresa” durante el pleno de presupuestos, aunque no ha concretado cuál es ni si está relacionada con la AVL.

"PRIMER 'PRESIDENT' CON PRIORIDAD NACIONAL"

En cualquier caso, ha vuelto a criticar las cesiones del PP a Vox en estos presupuestos que convierten a Llorca en “el primer presidente en aplicar el ‘apartheid” de la ‘prioridad nacional’ para anteponer a los españoles en el acceso a la vivienda y a ayudas sociales. “Este Partido Popular solo habla con Vox y con Abascal”, ha denunciado tras recordar que no se ha aceptado ninguna propuesta del grupo socialista.

Joan Baldoví (Compromís) ha reiterado que estos presupuestos reflejan “la necesidad de Llorca de reivindicarse ante el PP de Madrid” en lugar de responder a las necesidades de los valencianos. Además, considera que la Comunitat Valenciana vuelve a ser el territorio donde “el PP claudica de la manera más clamorosa ante el ideario de Vox”, lo que ve como un “pecado” original.

El diputado de Compromís Carles Esteve ha añadido que su grupo no espera que haya más cambios durante el debate de presupuestos, al tiempo que ha acusado a Llorca de ser un ‘president’ “absolutamente intrascendente” y, a su juicio, incapaz de resolver las reivindicaciones de sectores como los docentes o los sanitarios.