Vox insta a Guardiola y al PP a "mirarse en el espejo" de la Comunitat Valenciana tras las elecciones en Extremadura

Archivo - El síndic de Vox, José María Llanos, durante el Debate de Política General, en les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha pedido a la presidenta de Extremadura en funciones y candidata a la reelección, María Guardiola, y al PP que tras las elecciones de este domingo se "miren en el espejo" de la Comunitat Valenciana. Los 'populares' ganaron los comicios extremeños con el 43% de los votos, pero se quedaron a cuatro escaños de la mayoría absoluta y no lograron pinchar el globo de Vox, que ahora está más fuerte al pasar de 5 a 11 escaños.

En rueda de prensa este lunes tras la junta de síndics, Llanos ha felicitado al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, "el verdadero ganador, el ganador real de las elecciones" de este domingo, ha proclamado, al tiempo que ha celebrado que su formación "ha subido en porcentaje la que más, en votos y en escaños". A su juicio, esta convocatoria electoral ha demostrado "clarísimamente el fracaso del bipartidismo".

"A pesar de la guerra sucia y la campaña constante tanto del PSOE como del PP respecto a Vox, no han conseguido engañar a los extremeños. Unos son la corrupción sistematizada y otros una mafia que ya forma parte de su ADN", ha sostenido. Por tanto, a su juicio lo que tendría que hacer ahora la 'popular' María Guardiola es "mirarse en el espejo" de la Comunitat Valenciana "y ver lo que son las políticas reales".

Así, Llanos ha reivindicado que Vox ha sido "el único partido que ha hablado de los problemas reales" como el campo, el "fanatismo verde", los "problemas en nuestras calles" que provoca la inmigración "ilegal y masiva" o la situación de la vivienda. "Le decimos a Guardiola y al PP que se miren en el espejo de la Comunitat Valenciana", ha pedido, donde todas estas reivindicaciones de Vox han sido objeto de las negociaciones para en su momento hacer presidente a Carlos Mazón y ahora a Juanfran Pérez Llorca.

Dicho esto, ha advertido a Guardiola y al PP de que Vox no va a consentir ni en Extremadura ni en la Comunitat Valenciana ni en el resto de España que sus votantes sean "invisibilizados o traicionados" y ha avisado de que estos no son "una moneda de cambio" y merecen "respeto y reconocimiento". "Eso que lo tengan muy claro", ha deslizado.

VOX RECHAZA "PROFETIZAR"

Preguntado por si las elecciones extremeñas son un anticipo de lo que podría pasar en la Comunitat Valenciana, Llanos ha asegurado que los de Vox son unos resultados "excelentes" pero ha rechazado "profetizar" sobre "lo que pueda pasar" en la región. Y sobre si se arrepienten de no haber forzado elecciones tras la dimisión de Mazón, ha insistido en que a Vox lo que les interesa es "dar soluciones a los ciudadanos", pero ha matizado que no toman estas decisiones en base a "réditos electorales".

"No nos interesa si ahora nos va bien, sino que les vaya bien a los valencianos", ha insistido. En este sentido, ha considerado que la Comunitat Valenciana ahora necesita "estabilidad y tiempo" para poder ejecutar todas las políticas recogidas en los presupuestos de la Generalitat para 2025 que salieron adelante gracias a los votos de Vox. "Por eso hemos asumido la responsabilidad de apoyar a este gobierno", ha indicado.

EL PP CELEBRA EL "HUNDIMIENTO DEL SANCHISMO"

Mientras, la portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha felicitado a Guardiola por un resultado electoral que, para los 'populares', viene a consolidar el "hundimiento del sanchismo en toda España", ha hecho hincapié en que el PSOE ha obtenido los "peores resultados de toda su historia" en esta región y ha confiado en que la actual presidenta pueda "continuar al frente del gobierno autonómico".

Además, ha considerado que el "sanchismo valenciano" que representan Diana Morant, Pilar Bernabé y Rebeca Torró "pocas lecciones nos pueden dar" sobre la gestión de la dana, aunque ha manifestado que ahora estén "preocupadas" por saber "cuál va a ser su futuro" en la Comunitat. En cualquier caso, ha recalcado que en la región "todavía nos queda año y medio por delante" hasta las elecciones de mayo de 2027. "Ese será el resultado que de verdad valdrá", ha zanjado.

EL PSPV AUGURA QUE GUARDIOLA "VA A TRAGAR"

Por el contrario, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha evitado valorar los resultados del PSOE en las elecciones extremeñas, que obtuvo el peor resultado de su historia al caer 10 escaños y quedarse en 18 frente a los 29 del PP de María Guardiola, y ha incidido en atacar al PP por "ejecutar el ideario de Vox" en la Comunitat Valenciana y al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por estar "absolutamente entregado" a los de Santiago Abascal.

Según ha sospechado, en Extremadura el PP "va a tragar" con Vox al asumir sus peticiones, por lo que los 'populares', según ha aventurado, "van a pasar por lo mismo" que en la Comunitat Valenciana. Dicho esto, ha asegurado que los de Abascal tienen "una posición muy cómoda" al no entrar a formar parte de los gobiernos autonómicos, por lo que no sufren ese "degaste". Eso sí, "desde fuera marcan el ideario y el PP ejecuta", por lo que los 'populares' "tendrán coste y la rentabilidad electoral se la lleva Vox".

Preguntado por si teme un mal resultado del PSPV en la Comunitat Valenciana, José Muñoz ha considerado evidente que en la región no se convocaron elecciones tras la dimisión de Carlos Mazón "porque el PP y Vox sabían que Diana Morant iba a ser presidenta de la Generalitat". No obstante, ha afirmado que los resultados de las elecciones extremeñas no son extrapolables, puesto que la Comunitat ha atravesado una dana en la que han muerto 230 personas "por culpa de la gestión negligente de Mazón y el PP".

Además, ha retado al PP y Vox a convocar elecciones en la región "si tan confiados están" de que las van a ganar y "viendo que les interesa entre cero y nada la situación de los ciudadanos" valencianos. "El PSPV está encantado de ir a elecciones para ver si las urnas les mandan a la calle y se abre un tiempo nuevo", ha zanjado.

Y COMPROMÍS ENTIENDE EL MENSAJE: "SUMAR NO ES AMONTONAR"

En esta misma línea, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha sostenido que Extremadura y la Comunitat Valenciana no comparten "la misma realidad" ni están en "la misma situación" por la dana que arrasó que la provincia de Valencia. "Acabamos de tener una tragedia que aún está presente en el recuerdo de todos los valencianos y que se ha llevado por delante a un presidente negligente que ha estado resistiendo 14 meses gracias a la complicidad del PP pero sobre todo de Vox", ha apuntado.

Dicho esto, Baldoví ha manifestado no entender la comparecencia de esta mañana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha anunciado que Milagros Tolón será la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Elma Saiz la nueva portavoz, y ha reprochado al líder del Ejecutivo que hiciera "como si no hubiera pasado nada". A su juicio, "tienen que reaccionar" tras lo ocurrido en Extremadura, después de que "gran parte del voto progresista haya decidido quedarse en casa".

Además, ha advertido a Sánchez de que ir a las urnas "solo con el mensaje de que viene el lobo de la extrema derecha no es una buena idea" y ha apostado por afrontar una convocatoria electoral "con un mensaje de esperanza, de que hay alternativa y no solo con mensajes del miedo", que es a lo que aspira la coalición valencianista. "La diferencia entre Extremadura y la Comunitat Valenciana es Compromís", ha reivindicado.

De hecho, Joan Baldoví ha asegurado que entienden "el mensaje de sumar, de que la gente lo que quiere es que haya unidad y no se pierdan votos" y ha avisado de que "sumar no es amontonar, es generar ilusión y esperanzas".