Elecciones Extremadura 2025 | Directo: última hora del 21D, participación y resultados

Actualizado: domingo, 21 diciembre 2025 8:57
BADAJOZ 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Extremadura celebra hoy sus elecciones autonómicas, en las que la ciudadanía renovará para los próximos cuatro años la composición de la Asamblea, integrada por 65 diputados -36 por la circunscripción de Badajoz y 29 por la de Cáceres-.

En esta convocatoria se medirán las fuerzas de las principales candidaturas a la Presidencia de la Junta, encabezadas por María Guardiola (PP), que aspira a la reelección; Miguel Ángel Gallardo (PSOE), Óscar Fernández (Vox) e Irene de Miguel (Unidas por Extremadura), junto a otras formaciones que completan la oferta electoral en ambas provincias.

A lo largo del día, este directo actualizará en tiempo real los datos de participación conforme se publiquen, las primeras encuestas a pie de urna, el avance del escrutinio y los resultados provisionales.

Álvarez de Toledo asegura que el PP aspira a "mayorías amplias, incluso absolutas" en los comicios autonómicos

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este sábado en Burgos que el PP aspira a lograr "mayorías amplias, incluso absolutas" en las próximas citas electorales que se van a celebrar en Extremadura --este domingo--, en 2026 en Aragón y en Castilla y León.

Dónde votar en Extremadura: ¿En qué colegio electoral me toca votar?

Los extremeños están llamados a votar este domingo en las elecciones autonómicas para elegir a sus representantes en la Asamblea de Extremadura. Como ocurre en todas las elecciones, para participar en el proceso electoral de forma presencial, cada ciudadano debe conocer el lugar exacto para ejercer su derecho al voto, el cual se notifica principalmente a través de la tarjeta censal.

¿Puedo votar con el DNI caducado en las elecciones de Extremadura y otras dudas frecuentes?

Una de las preguntas más frecuentes que se repite de un comicio electoral a otro tiene que ver con la validez de la identificación: ¿Se puede votar con el DNI caducado? La respuesta es que sí, siempre y cuando se presenten los documentos originales.

Un total de 890.985 personas están llamadas a votar este domingo en las elecciones autonómicas del 21D en Extremadura

Un total de 890.985 personas podrán votar este domingo, 21 de diciembre, en las elecciones autonómicas de Extremadura, de los que 551.372 corresponden...

A qué hora abren y cierran los colegios electorales el 21D en Extremadura

Los extremeños están llamados a las urnas este sábado 21 de diciembre en unas elecciones autonómicas que determinarán la composición de la Asamblea de Extremadura, el órgano del que saldrá el próximo presidente de la Junta.

