Elecciones Extremadura 2025 | Directo: última hora del 21D, participación y resultados

BADAJOZ 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Extremadura celebra hoy sus elecciones autonómicas, en las que la ciudadanía renovará para los próximos cuatro años la composición de la Asamblea, integrada por 65 diputados -36 por la circunscripción de Badajoz y 29 por la de Cáceres-.

En esta convocatoria se medirán las fuerzas de las principales candidaturas a la Presidencia de la Junta, encabezadas por María Guardiola (PP), que aspira a la reelección; Miguel Ángel Gallardo (PSOE), Óscar Fernández (Vox) e Irene de Miguel (Unidas por Extremadura), junto a otras formaciones que completan la oferta electoral en ambas provincias.

A lo largo del día, este directo actualizará en tiempo real los datos de participación conforme se publiquen, las primeras encuestas a pie de urna, el avance del escrutinio y los resultados provisionales.

Sigue en directo los resultados de las elecciones de Extremadura 2025: