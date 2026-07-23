Vox niega que la prioridad nacional sea anticonstitucional: "Es un poquito más que el arraigo en el que se empeña el PP"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), y el presidente de Vox Valencia, José María Llanos (c), durante el pleno de presupuestos, en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha afirmado que la 'prioridad nacional', incluida por primera vez en una ley en los presupuestos de la Generalitat para 2026, es "un poquito más que el arraigo en el que se empeña el Partido Popular", al tiempo que ha negado que sea anticonstitucional como sostienen PSPV y Compromís: "Vox no da puntada sin hilo y Vox nunca se lanza a algo que considere que no es legal".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en Les Corts, un día después de la aprobación de los presupuestos con los votos de PP y Vox. Son las primeras cuentas del 'president' Juanfran Pérez Llorca, quien negó que se vaya a discriminar por color de piel en el acceso a vivienda o ayudas o que el PP se hubiera plegado a Vox al incluir en el texto la 'prioridad nacional'. Por su parte, la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, reiteró que el Gobierno analizará su aplicación para recurrirlo ante el Tribunal Constitucional (TC).

Respecto a la posición de Llorca y del PP defendiendo el arraigo, el síndic de Vox ha señalado que en la ley de acompañamiento a los presupuestos, que se aprobará previsiblemente el próximo viernes, ya se ha incluido tras las enmiendas pactadas "un arraigo real, efectivo y duradero", así como "un empadronamiento histórico acumulado", la "residencia legal", las "aportaciones a la Seguridad Social", la "escolarización" y "la residencia histórica continuada también de los padres". "Me parece que es un poquito más que el arraigo en el que se empeña el Partido Popular", ha zanjado.

Sobre si es anticonstitucional, ha replicado: "Nosotros somos serios y rigurosos, y la prioridad nacional supone el artículo 14 de la Constitución: los españoles son iguales ante la ley". Por tanto, considera que "no hay nada que impida establecer una preferencia en el servicio, en el acceso a los recursos que son limitados, a los españoles".

"No tenemos ningún problema sobre eso --ha remarcado--. El problema lo puede tener el Partido Socialista, que primero dice que va a recurrir y luego dice, si acaso, voy a recurrir. A ver si se aclara la señora Morant, porque esto de estar siempre entre ministra y candidata, desde luego, no le va a salir bien".

Preguntado por qué será lo próximo que pida Vox al PP, Llanos ha señalado: "Nosotros al Partido Popular poco más le tenemos que pedir. Pedimos a los valencianos que haya más Vox para aplicar todo nuestro programa". Ha reiterado que estos presupuestos no son solo de su partido, sino negociados con el PP, y que están "satisfechos" porque se han incluido la inmensa mayoría de sus propuestas.

En cuanto a si las cuentas se han negociado en la Comunitat Valenciana o en Madrid, ha insistido en que Vox es un partido "uniforme y homogéneo" y ha asegurado que ha habido conversaciones "a todos los niveles". Y ha sostenido que 'prioridad nacional' es "puro sentido común: darle la merienda primero a tu hijo y luego poder compartir, si puedes, con el de al lado".

PP: "LO MEJOR PARA LOS VALENCIANOS ES TENER PRESUPUESTOS"

Por su parte, el diputado del PP Javier Gutiérrez ha defendido que "la principal obligación de un gobierno es tener presupuestos y eso es lo que hizo Pérez Llorca ayer", a diferencia del presidente Pedro Sánchez, si bien ha admitido que "en una negociación es necesario llegar a acuerdos". "El partido que realmente se ha venido a que nosotros pudiéramos negociar estos presupuestos ha sido Vox con sus condiciones", ha dicho, y ha sostenido que "lo mejor para los valencianos" es que haya nuevas cuentas porque significan "muchísimas partidas" para ellos.

Cuestionado por si la 'prioridad nacional' es un concepto discutible jurídicamente, ha rechazado valorarlo porque competería a "otras instancias y otras administraciones". Sí ha reiterado que el arraigo está operativo "no solo en gobiernos del PP, sino también en muchos de ayuntamientos del PSOE e incluso algunos de Compromís", por lo que, según él, "el tema del arraigo se parece en un 100% a lo que significa el concepto prioridad nacional".

El 'popular' ha subrayado que "por supuesto que no habrá discriminación" por razón de piel o raza, con lo que ha garantizado que "los ciudadanos pueden estar muy tranquilos en el sentido de que el Partido Popular es un partido no racista, inclusivo". "Frente al relato de la izquierda, al que nos tienen acostumbrados, nosotros seguimos con la verdad", ha zanjado.

PSPV Y COMPROMÍS VEN "DISCRIMINACIÓN POR LEY" Y "AUTOHUMILLACIÓN"

Entre el resto de grupos, el diputado socialista José Díaz se ha mostrado confiado en que los presupuestos se podrán recurrir ante el TC, al considerar que suponen "discriminación por ley" y "'apartheid' presupuestario". "Evidentemente, el concepto de 'prioridad nacional' es contrario a la normativa europea y a cualquier valor humano", ha aseverado, por lo que ha garantizado que el Gobierno examinará "con lupa" su aplicación.

Y Gerard Fullana (Compromís) ha acusado al Consell de "autohumillarse" con medidas como estos presupuestos o con "el pacto de la servilleta" que firmaron en 2023 Vox y el 'expresident' Carlos Mazón. Ha explicado que su grupo analizará jurídicamente todas las medidas para estudiar medidas: "Vamos a defender a la gente en la calle y en los tribunales".