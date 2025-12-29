Vox pedirá que el nuevo decreto de simplificación se tramite en Les Corts como proyecto de ley para presentar enmiendas

Archivo - El presidente de Vox Valencia, José María Llanos, durante el Debate de Política General, en les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox pedirá que el decreto ley que recoge la segunda fase del plan de simplificación administrativa de la Generalitat se tramite en Les Corts como proyecto de ley, "como se hizo en la primera parte", lo que "consiguió y mucho mejorar el texto", y para que el partido de Santiago Abascal pueda presentar enmiendas.

El Consell aprobó el pasado viernes una segunda fase del plan de simplificación administrativa con un decreto ley que elimina o modifica 96 normas y establece el compromiso de que cada nueva regulación lleve aparejada la supresión de redundancias normativas. Afecta, entre otras cuestiones, a los plazos de concesión de licencias de obra para vivienda o el reconocimiento del grado de dependencia.

La disposición se estructura en 111 artículos distribuidos en nueve títulos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales. Con este decreto ley se van a modificar o eliminar 96 normas, entre ellas, 38 leyes y 43 decretos; 750 artículos que, en conjunto con los modificados en la ley de simplificación anterior, suman más de 1.300 artículos modificados o eliminados con el objetivo de modernizar, agilizar y simplificar la Administración Pública.

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha subrayado la necesidad de "pensar en el beneficio de los ciudadanos y las mejoras que puedan aportarse las realizaremos" y ha advertido de que existe "un exceso de normas que ahogan la economía y limitan la libertad".

Ante esta situación, ha valorado que esta reforma "va en el buen camino" al apostar por "una menor regulación y una mayor libertad económica", lo que "sin duda facilitará la actividad empresarial especialmente de pequeñas y medianas empresas y de autónomos, tan perjudicados por trámites, licencias y tantos costes burocráticos".

"REDUCIR BUROCRACIA Y ACORTAR PLAZOS"

"Hemos de reducir burocracia, acortar plazos y eliminar papel, colas y ventanillas innecesarias y por eso vamos a facilitar y agilizar la creación de actividad empresarial, porque no hemos de olvidar que la creación de empleo ha de ir de la mano del sector privado y no del sector público", ha argumentado.

Con ese fin, ha avanzado que su formación pedirá que se tramite como proyecto de ley, como ya hizo en su momento con el primer decreto de simplificación administrativa, porque en ese caso "en el trámite de participación se mejoró sensiblemente aquel texto con todas las aportaciones hechas por Vox". "Y así se hará también en este segundo texto", ha garantizado.