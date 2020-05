Vox pide en Les Corts que el no nacido vuelva a computar en el proceso de admisión de alumnos y el Botànic se opone

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha defendido este miércoles una proposición no de ley en Les Corts pidiendo al Consell que se modifique el decreto de admisión en centros educativos para que el no nacido (cuando la madre se encuentre en periodo de gestación) compute como un miembro más de la familia a la hora de obtener la puntuación correspondiente, iniciativa a la que han anunciado su respaldo PP y Ciudadanos y a la que PSPV, Compromís y Unides Podem se han opuesto, aunque la votación tendrá lugar este jueves.

La diputada de Vox Llanos Massó ha defendido la proposición no de ley y ha manifestado ante los diputados que por mucho que lo intente no consigue entender las razones por las que el Consell del Botànic eliminó del cómputo al no nato, ya que es algo "claramente perjudicial para las familias" y no supone, al mismo tiempo, "ni un solo euro de gasto y su eliminación no reporta tampoco un euro".

"Es de justicia social", ha dicho, amparándose en dos sentencias del Tribunal Constitucional en las que "reconoce la vida del nasciturus como un bien jurídico a proteger" y que se pueda computar como miembro de la familia a la hora de obtener la puntuación para la admisión en un centro educativo.

Así, ha preguntado por qué se eliminó en la Comunitat Valenciana este aspecto y ha señalado que si no se le aportan razones la lógica le lleva a pensar que es porque "apoyan ideologías antinatalistas" o que responde "simplemente a la pura animadversión a la familia".

O podría ser, ha agregado Massó, que hayan advertido la "incongruencia" de "reconocer lo que es obvio, que un niño en el vientre es un ser humano" y al mismo tiempo "permitir que sea matado de forma legal", mediante el aborto.

La diputada del PSPV Ana Besalduch ha preguntado a la diputada de Vox si se ha leído las sentencias que alega en su argumentación, porque una versa sobre el recurso que en su día planteó el PP contra la ley del aborto y la otra se refiere a una cuestión de inconstitucional que no entra en el fondo.

Así, le ha pedido más rigor y ha recordado que el parlamento ya derogó la ley de protección a la maternidad del PP: "Siento si les cuesta acostumbrarse a que el parlamentarismo es cuestión de mayorías". Además, ha cuestionado que este tema sea lo que ayuda a la ciudadanía en plena pandemia mundial.

Papi Robles (Compromís) ha coincidido en el uso "un poco tergiversado" de las sentencias del Constitucional y ha recordado que en el derecho civil se deja claro que "la personalidad jurídica se adquiere en el momento del nacimiento".

También ha rechazado regular un aspecto como este fundamentado en una ley ya derogada, que es la que marca el camino a las órdenes y los decretos como este, el de admisión. Al mismo tiempo, ha cuestionado que el interés de Vox en la política educativa sea cuánto debe puntuar un hermano no nacido en un proceso administrativo.

La diputada de Unides Podem Pilar Lima ha asegurado que le gustaría que Vox "defendiera la vida, no una ficción jurídica, que es lo que es el nasciturus" pero "prefieren ponerse en la defensa de las no vidas".

En este punto, ha criticado especialmente que estén "incitando a la gente a saltarse el estado de alarma" y "alentar un golpe contra la soberanía popular": "Se empeñan en ser un virus más en esta pandemia".

La parlamentaria de Vox ha lamentado que el Botànic sigue "con su discurso sectario", ha rechazado los "insultos" recibidos y ha subrayado que nadie le ha dado "una sola razón" de la eliminación del no nato en el cómputo.

Beatriz Gascó (PP) ha respaldado la iniciativa aunque ha acusado a Vox de no incluir en su texto ninguna referencia a que la ley de protección a la maternidad fue obra suya, como si la normativa hubiera surgido "por generación espontánea".

Ha defendido que su ley era "en positivo" y partía de la sociedad civil, y también ha asegurado que el Botànic "no tiene ningún argumento para oponerse a esta medida" más allá del "sectarismo".

La diputada de Cs Mercedes Ventura ha defendido que más allá del debate sobre el nasciturus ellos están de acuerdo en que el no nato pueda computar en la admisión porque las propias madres sienten ya embarazadas a ese niño "como miembro de la familia" y "decir lo contrario es deshumanizar el sentir que tienen muchas mujeres".