Vox pierde la primera posición en Nàquera, el único municipio en que gobierna en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox no ha sido la fuerza más votada en el único municipio valenciano en el que gobierna, Nàquera, donde se ha dejado 38 votos con respecto a las elecciones locales, y pese a que ha obtenido más sufragios que en 2019, también ha cedido al PP el puesto de partido más votado.

En concreto, Vox ha obtenido 1.100 votos este 23 de julio, frente a los 1.138 que consiguió el 28 de mayo. En 2019, tuvieron 965 votos y fueron primera fuerza, pero en esta ocasión, el PP les ha pasado por delante al cosechar 1.415 votos.

Mientras, la izquierda ha reaccionado en Nàquera: el PSPV ha crecido ligeramente con respecto a sus resultados en las locales (981 del 23J frente a 973 del 28M) y Compromís-Sumar ha obtenido 299 votos más: de 432 a 731.

En total, la derecha ha ganado ampliamente en esta población del Camp de Túria: tuvieron 1.970 votos en 2019; 2.453 en mayo y 2.515 ahora. La izquierda, sin embargo, ha ido mejorando también sus resultados y de manera más acusada en los últimos meses: de 1.397 votos en 2019, a 1.405 en mayo y 1.712 el 23J.

Desde junio, el alcalde de Nàquera es Iván Expósito, de Vox. Su mandato comenzó envuelto en polémica, debido al acuerdo de gobierno con el PP en el que se señala que "según el cumplimiento de la ley de banderas", no colocará las LGTBI "en balcones y fachadas de instalaciones municipales" y sustituirá las concentraciones de 'No a la violencia machista' por 'No a la violencia' o 'Condenamos toda violencia'.

A partir de esta situación, vecinos de la localidad han colgado banderas LGTBI en sus balcones y se celebró una marcha del Orgullo convocada por asociaciones del colectivo y a la que acudieron representantes políticos como la ministra de Ciencia, Diana Morant.

Vox, por su parte, denunció pintadas en la sede de la formación en esta localidad.