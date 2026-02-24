Vox rompe el pacto de gobierno con el PP en Crevillent entre críticas a la alcaldesa

Ediles de PP y Vox en Crevillent (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

ALICANTE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado la ruptura del pacto de gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Crevillent (Alicante) entre críticas a la alcaldesa de esta localidad, la 'popular' Lourdes Aznar.

De este modo, el PP, que tiene ocho ediles, se queda solo en el ejecutivo municipal tras abandonar este órgano los tres concejales de Vox, con los que sumaban mayoría en la corporación.

Los voxistas han dado a conocer la decisión este martes, a través de un comunicado, en el que lamentan lo que han definido como la "incapacidad" de Aznar "para defender a su propio ejecutivo frente a acusaciones gravísimas y jurídicamente insostenibles y dándole a la izquierda lo que pide utilizando la tragedia como un arma política".

En este sentido, señalan que "en el último pleno se deslizó una imputación política que rozaba la atribución indirecta de un homicidio a la Concejalía de Servicios Sociales", sobre lo que Vox ha recalcado que "en este caso no existió aviso urgente, ni activación de protocolo de emergencia, ni capacidad legal de internamiento forzoso".

"Se trató de un expediente tramitado por el cauce ordinario. Pretender ahora construir una relación causal retrospectiva es una manipulación política inaceptable de la izquierda y respaldada por el PP", han sostenido desde la formación.

En este sentido, consideran que "las responsabilidades técnicas ya han sido depuradas donde correspondía". "Lo que no vamos a aceptar es que se utilice una tragedia para forzar dimisiones y erosionar políticamente a un gobierno", han manifestado los voxistas.

A juicio de Vox, la alcaldesa, del PP, "ha optado por el silencio y la equidistancia en lugar de defender a su equipo y la verdad de los hechos", por lo que cree que "no se puede sostener un pacto cuando no existe lealtad ni liderazgo". "Por responsabilidad institucional y por principios, damos por roto el acuerdo de gobierno", ha sentenciado la formación.