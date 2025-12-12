Vox "rompe" el pacto en Xàbia tras la retirada de competencias a su concejal denunciado por acoso

José Marcos Pons - AYUNTAMIENTO XÀBIA

ALICANTE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado que se "rompe" el pacto alcanzado en el gobierno municipal de Xàbia (Alicante), que hasta ahora integraba junto a PP y Ciudadanos, tras la decisión de la alcaldesa 'popular' de retirarle las competencias al edil José Marcos Pons a raíz de una acusación por presunto acoso sexual presentada por su anterior asesora.

Según han explicado fuentes municipales, la decisión se ha adoptado por "un criterio de ejemplaridad y responsabilidad institucional", con el objetivo de "preservar la estabilidad municipal y garantizar que el Ayuntamiento actúe con la máxima transparencia ante la ciudadanía".

En todo caso, han subrayado que esta decisión "no supone ninguna valoración sobre los hechos" y "se mantiene plenamente la presunción de inocencia". La medida se toma "hasta que los hechos se esclarezcan" de forma definitiva, han apostillado.

Sin embargo, el Grupo Municipal Vox en Xàbia ha criticado, en un comunicado difundido a última hora de la tarde de este viernes, "el cese arbitrario y sin justificación alguna del concejal y portavoz de nuestro partido por parte de la alcaldesa del municipio". "Una decisión unilateral que rompe por completo la confianza y la colaboración institucional existente hasta la fecha", resumen.

Desde Vox avanzan que "se estudiarán las acciones legales que sean pertinentes por las acusaciones que se están vertiendo desde este consistorio en contra del portavoz".

En este punto, recuerdan a la alcaldesa "su deber de acudir a los tribunales si conoce hechos ilícitos protagonizados por cualquier ciudadano".

"TÍTERE DE LA IZQUIERDA"

"El cese en las funciones de gobierno de nuestro concejal, supone una falta de respeto a los votantes que depositaron su confianza en Vox en las pasadas elecciones y demuestra la incapacidad de la alcaldesa para ejercer sus responsabilidades. Una vez más, el PP actúa como títere de la izquierda, sin principios y entregado a perpetuar los modelos de gobierno basados en el interés propio", consideran.

Recalcan que Vox "no está en política para mirar hacia otro lado ante cualquier sospecha de conducta irregular, pero tampoco para criminalizar gratuitamente a quien resulta incómodo por cumplir su palabra con los votantes".

Por todo ello, anuncian que el concejal y portavoz de Vox pasa a la oposición, "donde ejercerá una labor firme y vigilante a una alcaldesa deslegitimada y en minoría, denunciando cualquier deriva autoritaria, cualquier decisión sectaria y cualquier intento de gobernar desde la oposición".