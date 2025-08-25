Vuelve a Alicante la carrera solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional a beneficio de afectados por esclerosis múltiple

Vuelve la carrera solidaria Ruta 091 de Alicante a beneficio de afectados por esclerosis múltiple - WEB RUTA 091

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cuarta carrera solidaria Ruta 091 de Alicante se celebrará el 21 de septiembre de 2025 con el objetivo de "reunir deporte y compromiso social" para apoyar a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante (Adema), destinando todos los fondos al "fortalecimiento de su labor" a beneficio de las personas afectadas por esta enfermedad.

Bajo el lema 'Rendirse no es una opción', esta iniciativa de la Policía Nacional tendrá su salida a las 09.30 horas desde la calle Foguerer José Romeu y concluirá en el estadio de atletismo Joaquín Villar, según ha indicado el cuerpo policial en un comunicado.

Las inscripciones, de 12 euros para adultos y diez para menores, incluyen dorsal, camiseta y bolsa del corredor. Además, existe la opción de un dorsal con el número cero para quienes quieran contribuir económicamente sin correr. Las personas interesadas pueden inscribirse en la pagina web www.ruta091.es.

Este evento es una jornada "festiva" pensada "para toda la familia", ya que los asistentes "podrán disfrutar de exhibiciones de unidades policiales, talleres infantiles, música en directo y actividades que refuerzan el carácter inclusivo del acto".

El recorrido, adaptado al entorno urbano de Alicante, ha sido diseñado para ser "accesible, seguro y representativo de la ciudad" y pensado para "ofrecer una experiencia agradable y dinámica".

Asimismo, la Policía Nacional ha resaltado la presencia del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Comisaría Provincial de Alicante, indicativo 'Altea', un grupo especializado en seguridad ciudadana preparado para intervenir "con rapidez" ante delitos de "alta incidencia o alarma social", asistir a los indicativos del 091 y participar en planes de prevención específicos.

Junto a otras unidades policiales, el GOR 'Altea' reforzará el dispositivo de seguridad para "garantizar el bienestar de participantes y público durante toda la carrera".