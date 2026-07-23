Vuelven los Conciertos del Fraile con un guiño a The Beatles y 'Mamma Mia'

Rueda de prensa sobre los Conciertos del Fraile - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha presentado este jueves una nueva edición de los Conciertos del Fraile, que, por sexto año consecutivo, llevará la música en directo a Hondón de los Frailes el primer fin de semana de agosto, con un guiño a The Beatles y 'Mamma Mia'.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha ofrecido los pormenores de este ciclo musical, puesto en marcha en el verano de 2020 con el objetivo de impulsar la música en directo y acercar una programación cultural "de calidad" tanto a los vecinos del municipio como a los de las localidades del Vinalopó Mitjà.

En este sentido, Navarro ha destacado que "esta iniciativa refleja el compromiso de la Diputación con la difusión de la cultura en todo el territorio provincial, favoreciendo el acceso de la ciudadanía a propuestas musicales de primer nivel y contribuyendo a dinamizar la vida cultural de los municipios".

Lady Liverpool ofrecerá el sábado 1 de agosto un homenaje a The Beatles con un recorrido por algunos de los temas más conocidos de la mítica banda británica. El domingo día 2 será el turno de 'Nuestro último verano', que llevará al escenario un espectáculo musical inspirado en 'Mamma Mia' con música, baile y una puesta en escena enfocada para grandes y pequeños.

Por su parte, la concejala de Cultura de Hondón de los Frailes, Ana Rosa Abad, ha insistido en la importancia impulsar este tipo de iniciativas: "Seguimos trabajando para ofrecer actividades de calidad, abiertas a vecinos y visitantes, que fomenten la convivencia y permitan disfrutar de la música en directo".

Además, ha agradecido "especialmente" a la Diputación de Alicante su apoyo y colaboración, "fundamentales para poder celebrar una nueva edición de este ciclo", ha detallado la institución provincial en un comunicado.

Las actuaciones son gratuitas y se celebrarán al aire libre, en la pista de frontón del polideportivo municipal, un espacio que permite disfrutar de la música en un entorno "cercano y accesible" para todos los públicos.

La dirección artística de los Conciertos del Fraile corre a cargo de Celia Torá, cuya labor ha contribuido a consolidar este proyecto cultural a lo largo de sus seis ediciones, ha explicado la Diputación.