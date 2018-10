Ximo Puig: "Desde luego quien decide en la política española no puede ser el señor Torra"

Publicado 04/10/2018 13:56:14 CET

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestado este jueves que "desde luego quien decide en la política española no puede ser el señor (Quim) Torra", después de que el presidente de Cataluña condicionara este miércoles su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a que el Gobierno presente una propuesta antes de noviembre para ejercer la autodeterminación.

"Lo que es evidente es que el ultimátum de ayer parece que ya no es tan ultimátum hoy", ha apuntado, después de que este jueves se haya conocido que Torra envió una carta el pasado 26 de septiembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole que acceda a un proceso de mediación "lo antes posible". Una misiva que se remitió también a los líderes europeos y a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping.

Puig ha realizado estas declaraciones antes de participar en la presentación del estudio 'Impacto económico de los puertos de la Autoridad Portuaria de Valencia en 2016', al ser preguntado por la posición de Torra en relación a los PGE, de los que dependen algunos de los compromisos del Gobierno con la Comunitat Valenciana.

Al respecto, el jefe del Consell ha puntualizado que "hay cuestiones que tratamos ayer de la agenda valenciana con Pedro Sánchez que no tienen que ver estrictamente con los Presupuestos" aunque "sustancialmente las cuestiones básicas sí tienen que ver". Los PGE "serán o no serán finalmente en función de los apoyos parlamentarios", ha admitido, pero "desde luego quien decide en la política española no puede ser el señor Torra", ha remarcado.

En este sentido, ha valorado que el ultimátum de ayer parece que ya no es tan ultimátum hoy", algo que considera "positivo" porque a su entender, "el diálogo es la única lanzadera para avanzar".

"BOICOTEAR A SÁNCHEZ NO ES BUENA SOLUCIÓN PARA LOS CATALANES"

A su entender, se trata es que conseguir el mayor apoyo posible para el mejor presupuesto posible en estas circunstancias, un presupuesto que Sánchez anunció que tendría el 10 por ciento de las inversiones regionalizadas para la Comunitat Valenciana, y eso seria también la primera vez en la historia y extraordinariamente positivo", ha insistido.

En todo caso, ha expresado su "confianza en que los distintos grupos parlamentarios pensaran en el interés de España, que es la estabilidad económica y el avance social, y dejarán de lado los intereses partidistas". Y en relación a Cataluña, ha advertido: "no creo que ningún otro Gobierno vaya a ser más dialogante que el actual. No creo que para los catalanes sea una buena solución boicotear al Gobierno de Sánchez".