El XV Carnaval de Russafa se amplía a Quatre Carreres e invita a "transformar la alegría en fuerza de cambio"

Cartel del XV Carnaval de Russafa - CARNAVAL DE RUSSAFA

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El XV Carnaval de Russafa, en València, llenará las calles de actividades y pasacalles durante este fin de semana, en una edición en la que se amplía a Quatre Carreres para recoger las reivindicaciones y la participación de los barrios Malilla, Fuente de San Luis y Monteolivete. Bajo el lema 'Por la Vivienda, la Salud y la Educación', invita a toda la comunidad de Russafa y Quatre Carreres a sumarse y demostrar que "juntos, podemos transformar la alegría del Carnaval en una fuerza de cambio".

La programación del XV Carnaval de Russafa, que fue atrasado en febrero por la situación meteorológica, incluye unas charlas sobre la concienciación y reivindicación de situaciones existentes en el barrio que necesitan tener visibilización por parte de toda la comunidad: la turistificación, la necesidad de vivienda gratuita y universal y el proceso de regularización a los migrantes que empieza en abril. Además, habrá un homenaje a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024.

Organizado por la Federación Intercultural de Carnaval de Russafa --compuesta por 80 grupos entre asociaciones, batukadas, fraternidades, comparsas y asociaciones--, el Carnaval es una fusión de culturas, por lo que no sería posible sin la aportación de la tradición carnavalesca del colectivo migrante de las comunidades africanas (Mali) y latinas (Bolivia, Colombia, Perú, Chile, Honduras, Brasil, Ecuador...). Durante 15 años, estas comunidades han brindado su apoyo al evento con las deslumbrantes vestimentas y danzas como la morenada, tinkus, salay, caporales, chacarera, llamerada, samba, bachata, vallenato,...

Este sábado, el Carnaval apoyará la cadena humana para la paralización de la colmena turística proyectada en Russafa (11 horas). Habrá dos talleres: 'Tejiendo culturas' de la asociación Culturas Unidas y Conect Jove y 'Dando la chapa' (12.30), todos enfrente del muelle 4 del Parque Central. A las 13.30 horas será la primera de las charlas sobre la vivienda universal, gratuita y de calidad, tras lo que a las dos de la tarde actuará Jakenm.

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Por la tarde se realizará el tradicional pasacalles con la participación de más de 50 colectivos, entre batucadas, asociaciones del barrio, movimientos sociales y representaciones de países de América Latina, África y Asia. Empezará a las cuatro de la tarde y acabará a las diez de la noche. Este será el recorrido: Parque de Malilla, calle Joaquín Benlloch, Peris y Valero, muelle 4 del Parque Central. Además, a las 17 horas actuará Wiñai Kuska.

Durante todo el domingo habrá actuaciones en escenario y charlas. Empezarán a las 11.45 horas con Violi La Carme y el Gatet, siguiendo con una charla a mediodía sobre el proceso de regularización, a las 12.45 horas con Lucens - Luis Fernando y Adriana Sarabia, a las 13.15 horas con Murga Siempre Celeste y a las 14 horas con Cuban Brodel Band - El son de Cuba.

Tras un pequeño descanso, a las 17 horas empezarán los turnos de la tarde con la Familia Kid Pam Pum, a las 17.30 con Edward Mejia Fusion Joropo y Flamenco, a las 17.45 con Willi y su show latino, a las 18.10 con Campanero de San Juan y Ana Gwend y a las 18.45 con Toni Carrión.

HOMENAJE POR LA DANA

Seguidamente, a las 19.05 horas habrá un acto de apoyo a las víctimas de la dana, consistente en una charla reivindicativa con la participación de tres asociaciones: Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Associació Víctimes de la DANA 29 d'Octubre 2024 y Grupo de Voluntariado La Cantina-Russafa. La organización del Carnaval de Russafa ha apoyado este homenaje con un donativo, al igual que el año pasado realizó una pequeña campaña para fortalecer a las asociaciones y darles la visibilidad que se merecen.

A las 19.35 horas actuarán Salma Alhakim, Alejandro, Chabeli Garcia y Noelia Blanca con los Cantos por Palestina; a las 20.05 habrá una presentación sobre el tusnami turistificador y, para finalizar, a las 20.20 actuará DJ Sawa.

Tanto el sábado 28 como el domingo 29, desde las 12 hasta las 23 horas, en el muelle 4 del Parque Central se celebrará el Mercado Russafira de Carnaval donde participarán 50 artesanas y artesanos con su trabajo hecho con las manos. "El valor que aporta saber lo que compras y las iniciativas locales artesanas hay que apoyarlas a través de la compra local en el mercado y sus tiendas", reivindican desde el Carnaval de Russafa, declarado espacio libre de violencia de género, homofobia, transfobia, agorofobia y racismo.