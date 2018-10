La XXXII edición de Expojove abre sus puertas con 75.000 m2 repletos de juegos y actividades

Publicado 26/12/2013 15:29:27 CET

VALENCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La XXXII edición de la Feria Expojove ha abierto este jueves sus puertas con 75.000 metros cuadrados (m2) repletos de juegos y actividades para los más pequeños --un pabellón de deportes, una pista de hielo, talleres de manualidades, etc--.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha inaugurado el evento acompañada por la Fallera Mayor, Carmen Sancho; la Infantil, Claudia Villodre; el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau; el delegado de Fiestas y Cultura Popular, Francisco Lledo; y el presidente ejecutivo de Feria Valencia, José Vicente González, entre otras autoridades.

Barberá ha recorrido los cuatro pabellones de esta tradicional feria de la Navidad, que ocupa una superficie total de 75.000 m2 y que en esta ocasión tiene por lema general 'Un món de fantasia'. Expojove, organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular, pero que cuenta con el respaldo del resto de las instituciones y también de las Fuerzas Armadas y distintas empresas y entidades privadas, permanecerá abierta hasta el próximo día 4.

En la primera parte del recorrido la alcaldesa y sus acompañantes, entre los que figuraba la mayor parte de los miembros del Equipo de Gobierno y también representantes de los grupos de oposición municipal, se ha detenido en distintos talleres artesanales, de forja, de cerámica o de madera, antes de llegar hasta los pabellones del 'Circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo' y del Valencia CF, donde han saludado a los futbolistas Guaita y Alcacer y también al directivo y exjugador Fernando Giner.

Tras atravesar la parte del recinto donde se encontraban una carpa del circo Gran Fele o el pabellón de Valencia Turismo, se han detenido en el concurso de dibujos organizado por la Junta Central Fallera, para desplazarse posteriormente al del Levante UD, donde les ha recibido el presidente del club 'granota', Quico Catalán.

La visita inaugural a Expojove ha proseguido con paradas en los pabellones del cuerpo de Bomberos, de la Asociación Española contra el Cáncer, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, hasta concluir la visita en 'un Betlem als voltans de la Casa de la Vila', en el que se recrea un ambiente navideño y de Belén en torno al propio edificio municipal de la plaza del Ayuntamiento. Este singular Belén ha sido realizado por los propios falleros de Na Jordana.

Rita Barberá ha expresado su satisfacción al comprobar la gran afluencia de público "desde el primer día" a Expojove. "Lo primero y lo que más me ha sorprendido es la cantidad de gente que hay. He venido prácticamente a todas las inauguraciones y nunca he visto tantos niños y tanta gente dispuesta a ayudar a los niños y a contribuir a que se diviertan".

La alcaldesa, antes de hacer un llamamiento a los ciudadanos para que "vengan a disfrutar con los nanos de esta tradicional Feria de la Navidad", ha manifestado que esta nueva edición "está muy organizada, hay muchas atracciones y con actividades y actuaciones". "Es una magnífica exposición a pesar de todas las dificultades económicas. La imaginación al poder", ha agregado.