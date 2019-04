Ya hay finalistas a los Premios Max: estas son las bazas valencianas

Publicado 02/04/2019 12:35:56 CET

Las artes escénicas de la Comunitat Valenciana están representadas en la lista de finalistas de la XXII Premios Max, que ha dado a conocer este martes la SGAE, con un total de seis nominaciones.

Así, entre los profesionales y producciones que han conseguido llegar a la recta final de los galardones figuran 'Volat', de A Tempo Danza-Pepa Cases, que luchará por hacerse con la manzana al Mejor Espectáculo de Calle; e 'Instruccions per a no tenir por si ve la pastora', de La Ravalera Teatre, seleccionada en la categoría de Mejor Espectáculo Revelación.

Precisamente, en el grupo de candidatos a hacerse con el Max a Mejor Autoría Revelación, han sido incluidas la catalana afincada en Castellón Núria Vizcarro por 'Instruccions per a no tenir por su ve la pastora' y Mafalda Bellido, por 'Chucho'.

También habrá presencia valenciana en el apartado de Mejor Composición Musical para Espectáculo Escénico gracias a Pepe Llopis y Jordi Gavaldá por su trabajo en 'Divines paraules' de Ananda Dansa, así como en Mejor Diseño de Iluminación, con Juanjo Llorens y 'El curioso incidente de un perro a medianoche'.

'TEMPS SALVATGE' Y 'ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA'

'Temps Salvatge' y 'Els jocs florals de Canprosa', ambas del Teatro Nacional de Cataluña, parten como producciones favoritas, con cinco y cuatro nominaciones respectivamente, para la XXII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas que se darán a conocer el próximo 20 de mayo en una gala en el Teatro Calderón de Valladolid.

De los 358 espectáculos inscritos en esta edición, 119 resultaron candidatos, de los cuales 35 espectáculos han llegado a la última fase, congregando un total de 57 finalistas.

Además de las dos producciones citadas, también acaparan varias nominaciones los espectáculos de 'Lehman trilogy', 'Iphigenia en Vallecas' y 'Distopía', todos ellos con tres nominaciones. 'Grito pelao', 'A.K.A. (Also known as)', 'Una vida americana' y 'Juguetes rotos', con dos nominaciones cada una, completan la terna de favoritos.

Además de las 19 candidaturas a concurso se conceden tres premios especiales: el Premio Max de Honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de las artes escénicas; el Premio Max Aficionado o de Carácter Social, que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas; y el Premio Max del Público, que se concederá al espectáculo que obtenga mayor número de votos a través de la aplicación online '#VotaMax'.

Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios Max entregan un galardón diseñado por el poeta y artista plástico Joan Brossa (Barcelona-1919/1998), impulsor de uno de los colectivos renovadores del arte español de posguerra. Este año, los galardones cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de la Junta de Castilla y León.