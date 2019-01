El 'yonki del dinero' ve "una pantomima" la comisión sobre Taula: "Vengo porque si no me multan"

Actualizado 14/01/2019 16:26:23 CET

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, el autodenominado como el 'yonki del dinero', ha avanzado a los medios de comunicación que no iba a responder en la comisión a la que estaba citado este mismo lunes en Les Corts sobre el caso Taula al considerar que se trata de una "pantomima". "Vengo porque si no viene la Policía y me pondría una multa. Si no, no vendría", ha subrayado.

Benavent se ha pronunciado en estos términos en los pasillos de Les Corts, a preguntas de los medios de comunicación, antes de comparecer en la comisión que investiga la 'Operación Taula', derivada del caso Imelsa, en donde ha eludido responder a las preguntas de los diputados como, según ha recordado, ya ha hecho en ocasiones anteriores.

"Ya lo dije todo en su momento y está en el juzgado. Aquí vengo a hacer lo mismo que en las otras dos veces que me han llamado. No voy a decir nada en esta pantomima de comisión", ha subrayado.

Benavent se ha referido a los diputados de Les Corts para subrayar que "estos señores" no le "representan". "No han estudiado ninguna oposición dura y vienen aquí a hacer de jueces, que se lean el sumario, que vayan a los juzgados o ya que tanto dicen que respetan la separación de poderes que respeten el trabajo de la Guardia Civil, de la UCO y de los jueces que están haciendo su trabajo", ha remarcado.

Preguntado por las empresas ligadas al caso Taula, Benavent ha insistido en que a lo largo de estos tres años "ha ratificado todo" y en los juzgados lo ha manifestado "claramente como el agua". "Soy de las pocas personas que lo he dicho como el agua", ha incidido.

Sobre si ve "lentitud en la instrucción", ha negado este extremo y ha afirmado que no está "decepcionado" porque los tribunales "siguen la marcha que siguen".

Por otro lado y cuestionado por las críticas que hizo en esta comisión la denunciante del caso y coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo, quien manifestó "no estar satisfecha" con la instrucción, el 'yonki del dinero' ha manifestado que a ella le interesa que el funcionamiento sea distinto porque "vienen elecciones, todo se trastoca y todo es en clave electoral", pero "la Justicia hará lo que tiene que hacer".

"Sus denuncias están todas en instrucción, pero la Justicia sabemos cómo va, los recursos que tienen y hay que dejar trabajar a los jueces y a la Policía. Se nos llena la boca de pedir división de poderes pero nos metemos en todas las resoluciones judiciales", ha señalado para indicar que "sí que se ha actuado" y "hay gente que está en prisión", pero ha señalado que "otra cosa es que la gente espere resultados más rápidos" que serán "cuando tengan que ser", ha zanjado.

Una vez ha comenzado la comisión, Benavent, quien estaba acompañado por su letrado, ha indicado a los diputados que no iba a responder a ninguna pregunta como ya hizo en cuando estuvo citado en la comisión que investigaba los sobrecostes de más de 1.000 millones en Ciegsa. Los diputados han lamentado esta decisión y, pese a ello, algunos han decidido preguntar igualmente, sin obtener respuesta.