'Youkali' Explora Los Sueños Y Los Deseos A Través De La Música Clásica, La Improvisación Y La Poesía - REMITIDA RAMBLETA

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El violinista Jacobo Christensen, la mezzosoprano Carmen Lázaro y el pianista José Ramón Martín llevarán el próximo 28 de octubre a La Rambleta la isla de 'Youkali', dentro del ciclo 'Clàssica a la Cambra'.

"Existe una isla imaginaria en la que todos los deseos parecen hacerse realidad. Un lugar donde la felicidad es posible, aunque solo sea por un instante. Kurt Weill la llamó 'Youkali' y la convirtió en una metáfora de los sueños que perseguimos y que, a menudo, se desvanecen cuando creemos haberlos alcanzado", ha señalado Rambleta en un comunicado.

La propuesta parte de la célebre composición de Weill para construir un recorrido musical por los sueños, la memoria y los deseos, con un repertorio que reúne a algunos de los grandes compositores de los siglos XIX y XX. Fauré, Rachmaninoff, Massenet, Ysae, Saint-Saëns y Delibes forman parte de un programa que transita entre el lirismo, la nostalgia, la fantasía y la búsqueda de la felicidad.

Pero 'Youkali' no se plantea como una sucesión convencional de piezas clásicas. Las composiciones se interpretarán en su versión original, mientras que las transiciones entre ellas cobrarán un protagonismo especial. Christensen y Martín improvisarán pasajes inspirados en la melodía de Kurt Weill, que irá apareciendo de distintas formas a lo largo del concierto hasta desembocar en la interpretación de la canción que da título al recital.

La poesía, recitada por Carmen Lázaro, y los elementos escénicos completarán una propuesta que busca construir un relato a través de la música y la palabra.

TRES MÚSICOS DE DESTACADA TRAYECTORIA

El violinista, director y compositor Jacobo Christensen, fundador de Nostrum Mare Camerata, ha desarrollado su actividad artística en escenarios de Europa, Estados Unidos y China. La mezzosoprano Carmen Lázaro forma parte del Young Artist Program del National Opera Studio de Londres.

Completa el elenco el pianista José Ramón Martín, que ha colaborado con figuras como Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Zubin Mehta, Claudio Abbado o Plácido Domingo.

El público tendrá, además, la oportunidad de conocer cómo se ha construido esta propuesta antes de escucharla en directo. El 27 de octubre, a las 19.30 horas, La Rambleta celebrará una nueva sesión de 'Los músicos te lo cuentan', un encuentro en el que los tres intérpretes compartirán las claves del repertorio, las historias que hay detrás de las composiciones y el proceso creativo de un recital en el que conviven la música escrita, la improvisación y la poesía.

Esta iniciativa forma parte de 'Clàssica a la Cambra', el ciclo que La Rambleta desarrolla junto a Nostrum Mare Camerata con el propósito de acercar la música clásica al público a través de diferentes formatos.

Los conciertos tienen lugar en La Cambra, un espacio que permite una mayor proximidad entre los intérpretes y los espectadores. La programación continuará el 30 de diciembre con 'Dixit Dominus', el 23 de marzo de 2027 con 'Tenebrae'. Las últimas horas de Cristo' y el 27 de mayo con 'Seasons'. La Rambleta ofrece también un abono para los cuatro conciertos del ciclo.