Zevra dedicará uno de sus escenarios al breakbeat, un estilo electrónico "100% andaluz"

Festival Zevra Cullera - ZEVRA FESTIVAL

VALÈNCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

¿Puede el breakbeat funcionar lejos de su territorio natural, Andalucía? El Zevra Festival de Cullera (Valencia) se ha propuesto salir de dudas y se ha aventurado a dedicar uno de sus escenarios de su edición de 2026 a este estilo electrónico "100% andaluz" durante toda una jornada.

Clásicos del género como Tortu, Jose Rodríguez, Karpin, Guau, Mbreaks, The Brainkiller y Speaker Reality serán los protagonistas de este experimento musical, "inédito en la Comunidad Valenciana", anuncian los organizadores del festival.

En Cullera, el colectivo BreakB tomará el control de un escenario el domingo 26 de julio, el último de los tres días de festival. Este takeover será "la prueba del algodón para determinar si un sonido tan regional convence a un público muy distinto de su núcleo duro".

Zevra, festival dedicado al reggaeton y al pop nacional, está organizado por la misma promotora que el Medusa y se celebra del 23 al 27 de julio. En su quinta edición aspira a reunir a más de 45.000 personas por día, con ocho escenarios simultáneos.

Los cabezas de cartel son las estrellas del reggaeton Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA y otras figuras urbanas como Metrika, Saiko, Chanel, Luar La L, La Pantera o JC Reyes. También habrá mucha música electrónica con DJ Nano, Anthony Godfather, Brenda Serna, Paskman, Michenlo, Parkineos, Carlos Agraz o Lorena Llanes.

LA SEGUNDA JUVENTUD DEL BREAKBEAT

El breakbeat es un género de la música electrónica que se ha desarrollado casi en su integridad en Andalucía. Importado del Reino Unido, tuvo su época dorada entre finales de los 90 y principios de los 2000. Los expertos afirman que creó incluso una ruta o circuito de peregrinación, al estilo del bakalao en Valencia.

Después de la pandemia, este estilo musical resurgió con vigor y ahora vive una "segunda juventud". Se basa en los patrones melódicos irregulares y los ritmos rotos, y se caracteriza por sus enérgicos bajos y su descarga de adrenalina en la pista de baile.

El fenómeno cultural y social de este género fue incluso objeto de un documental. 'Break Nation', una investigación del cineasta David Pareja, se ha convertido en un canon para conocer la historia de este género en la España anterior al euro.

Fuera de Andalucía, el breakbeat ha efectuado varias incursiones de éxito. El festival Monegros, en Aragón, ha programado este estilo en sus últimas ediciones, mientras la sala Next de Madrid ha acogido dos ediciones del evento Madrid Breaks.

El abono para los tres días de Zevra cuesta 97 euros y la entrada de día se vende por 59 euros en la web del festival.