Zulima Pérez promete "diálogo, cercanía y cooperación" en la reconstrucción de zonas afectadas por la dana

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la nueva comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez. - MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva comisionada especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, la alcoyana Zulima Pérez, ha prometido "diálogo, cercanía y cooperación" en los trabajos de reconstrucción por las inundaciones.

Así se ha manifestado Pérez en sus redes sociales, después de que este martes el Consejo de Ministros aprobara su nombramiento, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y de que haya sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Pérez ha agradecido la "confianza" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y se ha comprometido a dedicar "todo su esfuerzo" a trabajar por la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, que provocó inundaciones entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre.

Tras su nombramiento, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y también secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha dado la enhorabuena a Pérez. "Siempre a pie de obra, trabajando codo con codo con todos los ayuntamientos afectados por el 29-O", ha enfatizado.

"Estuvimos, estamos y estaremos, hasta que sea necesario, con todas las personas afectadas por la dana", ha sostenido Morant en redes sociales.

Zulima Pérez sustituye a José María Ángel como comisionada para la reconstrucción por la dana, después de que este presentara su dimisión tras publicarse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la supuesta "falsificación" de un título académico.

Pérez (Alcoi, 1980), hasta ahora asesora de la Secretaría de Estado de Política Territorial, fue nombrada a comienzos de año coordinadora del Comité de Expertos del Gobierno de España para la Reconstrucción. Es doctora en Derecho con Mención Internacional por la Universitat de València, licenciada en Derecho por esta misma institución y Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Miguel Hernández.