El Consejo de Ministros nombra a Zulima Pérez como nueva comisionada para la reconstrucción por la dana

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la nueva comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez. - MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de la alicantina Zulima Pérez (Alcoi, 1980) al frente del Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana.

La estructura y funciones de este organismo se adscriben al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por el ministro Ángel Víctor Torres.

De esta forma, Pérez sustituye a José María Ángel, quien presentó su dimisión tras publicarse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la supuesta "falsificación" de un título académico.

Zulima Pérez, hasta ahora asesora de la Secretaría de Estado de Política Territorial, fue nombrada a comienzos de año coordinadora del Comité de Expertos del Gobierno de España para la Reconstrucción. La nueva comisionada es doctora en Derecho con Mención Internacional por la Universitat de València, licenciada en Derecho por esta misma institución y Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Miguel Hernández.

Ha ejercido como profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de València, así como docente en distintos másteres y diplomas. Ha sido también profesora colaboradora del Instituto Valenciano de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Ivaspe), cuenta con formación académica en el ámbito de derechos y libertades públicas y ha participado como investigadora en numerosos proyectos y ha colaborado en varias publicaciones.

En el ámbito político, entre otras responsabilidades, fue concejala en el Ayuntamiento de Alcoi y subsecretaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y directora general de Coordinación del Diálogo Social en la etapa del gobierno del Botànic.