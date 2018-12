Colomer apuesta por el desarrollo del enoturismo como "producto turístico" de la Comunitat Valenciana

Publicado 27/11/2018 14:35:44 CET

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha destacado "la apuesta de la Generalitat por el desarrollo del enoturismo como producto turístico de la Comunitat Valenciana".

Así se ha pronunciado Francesc Colomer durante la inauguración en Fontanars dels Alforins (Valencia) de la IX Jornada Profesional de Enoturismo Comunitat Valenciana.

Colomer ha señalado que se vive "un momento de eclosión del turismo y de las experiencias ligadas a la puesta en valor de la autenticidad". "Y desde la Comunitat Valenciana debemos luchar por ser relevantes y buscar reposicionarnos en base a nuestros productos más competitivos, y uno de ellos es el enoturismo", ha aseverado.

El responsable de Turisme ha resaltado que el enoturismo "es uno de los productos que más ingresos genera y presenta unas cifras muy interesantes desde el punto de vista de la rentabilidad".

En términos de impacto económico, el precio medio de la visita estándar se sitúa ligeramente por encima de la media nacional (8,38 euros) en ambos casos: Alicante registra un precio medio de 9,71 euros y Utiel-Requena de 8,42 euros. En cuanto al gasto medio por visitante en tienda, la ruta de Utiel-Requena presenta una media de 17,73 euros y Alicante de 19,90 euros, superando esta última en 1,63 euros el gasto medio nacional (18,27 euros).

Colomer ha destacado que "el turista motivado por el enoturismo es de los más rentables, motivados y sostenibles". Así, según el informe de demanda turística Rutas del Vino de España, el gasto en destino del enoturista se sitúa en 161,88 euros/día, cifra muy superior a la media del turista nacional (45,34 euros) y a la media del gasto del turista internacional, (137 euros).

Para el secretario autonómico, "jornadas profesionales como está son fundamentales para poder compartir experiencias y formación entre los empresarios y agentes de las rutas de enoturismo", y ha añadido que "el programa CreaTurisme busca poner en el mercado productos de calidad, pero en un proyecto coral, en base a no inventar nada, sino en poner en valor lo que ya tenemos".

Asimismo, ha incidido en que el turismo enológico "permite al viajero descubrir a través de las rutas del vino nuevos atributos del interior del territorio, paisajes vitivinícolas, cultura, gastronomía y tradición, con un atractivo catálogo de experiencias turísticas en torno al mundo del vino", al tiempo que ha añadido que "se pueden disfrutar todo el año del enoturismo y, por su proximidad geográfica, pueden enriquecer la oferta de los principales destinos litorales, urbanos o culturales de la Comunitat Valenciana".

RUTAS DEL VINO

La Comunitat Valenciana cuenta con tres rutas del vino: Alicante (88 servicios y establecimientos turísticos), Utiel-Requena (37) y Castellón (25); además de las 11 bodegas de la asociación enoturística Terres dels Alforins y otras explotaciones vitivinícolas que han desarrollado líneas de negocio enoturístico.

Para Francesc Colomer, "esta realidad invita a apostar por una actividad que contribuye al desarrollo socioeconómico del territorio generando riqueza en las zonas vitivinícolas, con una distribución del gasto turístico equilibrada, que aporta desestacionalización y sostenibilidad al turismo".

Las rutas de Alicante y Utiel-Requena forman parte del Club de Producto de Rutas del Vino de España-ACEVIN. Según los datos publicados recientemente por ACEVIN, estas dos rutas valencianas registraron en sus bodegas y museos un total de 121.957 visitantes en 2017. Cabe destacar el incremento del 14,19% en Utiel-Requena con respecto al ejercicio anterior.

En la IX Jornada Profesional de Enoturismo Comunitat Valenciana participan bodegas como La Casona, CR Vinos, Santa Catalina del Mañan, Rafael Cambra, Celler del Roure o Arráez, entre otros; emprendedores, estudiantes y agentes de viajes como In Valentia, Rodar Món Viatges-Associació Rosa dels Vents, Mora Món Viajes, Horta Viva y alojamientos como el Hotel Makasa, entre otros.

También participan, además del Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins y la Asociación Terres dels Alforins, el Consejo Regulador de la DO Vino Valencia, que está trabajando en la puesta en marcha de la futura 'Ruta del Vino DO Valencia', para acercar la actividad enoturística, bajo un mismo paraguas de marca, a la producción vitivinícola de las diferentes zonas que componen la DO Valencia.