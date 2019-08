Colomer asegura que la tasa turística "no está encima de la mesa" ni formó parte del acuerdo del Botànic II

Actualizado 06/08/2019 16:10:40 CET

ALICANTE, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha lamentado que el debate sobre la implantación de la tasa turística sea una "suerte de maldición" porque es "recurrente" pese a que "nunca sucedió". Por ello, ha remarcado que ese modelo "no está encima de la mesa" y no formó parte de los acuerdos del Botànic II: "Eso es una certeza y no está en la hoja de ruta formal de este gobierno".

Así lo ha afirmado el socialista a preguntas de los periodistas respecto a su postura en relación a la implantación del impuesto, tras mantener un encuentro con el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (PP), quien ha enfatizado su "absoluta" y "para siempre" negativa a la tasa.

"No creo en la tasa", ha subrayado Colomer, que ha explicado que su posición es contraria por "muchos motivos: Criterios económicos, criterios sociales, de justicia, filosóficos; de un concepto del turismo que tengo para bien o para mal y en las que no entran aranceles para el que viene de fuera". Ha argumentado así que el turista es "una bendición".

No obstante, el titula de Turisme CV ha destacado que quienes apuestan por otro modelo "tienen todo el respeto". Ha pedido, eso sí, un debate "cabal y racional" en el que se aborde el por qué y el para qué y con qué objetivos.