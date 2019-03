La Comunitat se reivindica en Alemania con su oferta turística variada, la hospitalidad y la "autenticidad" como bandera

Actualizado 07/03/2019 13:07:02 CET

Apuesta también por la oferta LGTB y señala que "no puede haber turismo sin valores"

BERLÍN, 7 Mar. (De la enviada especial de Europa Press, Ana de las Heras) -

La Comunitat Valenciana exhibe estos días en la feria ITB de Berlín, una de las más importantes del mundo, su potencial turístico mostrando una diversidad en la oferta que supera el modelo de sol y playa y apunta a la cultura, la arquitectura, los congresos o el deporte, al tiempo que hace gala de su hospitalidad y la "autenticidad" de sus atractivos.

Este jueves han recorrido el certamen el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el secretario autonómico de la Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer, con el objetivo de mostrar el apoyo institucional a todas las marcas turísticas de la región ante un mercado como el alemán que "es fundamental" pero que aún "representa demasiado poco", ha indicado el 'president'.

Puig ha subrayado que se ha apostado por un cambio de estrategia con acciones constantes en estos cuatro años para conseguir atraer al mercado alemán y ha destacado que mientras en 2018 cayó la llegada de turistas germanos a España, creció un 7% los que viajaron a la Comunitat.

Como en otros casos, la apuesta pasa por presentar una variedad de productos turísticos, ha explicado, y no solo la clásica oferta de sol y playa. El turismo cultural, el turismo activo, el deportivo o el de congresos "están calando en la sociedad alemana", ha incidido Puig, que ha agradecido la apuesta por la conectividad con la Comunitat que han realizado aerolíneas como Lufthansa. Puig ha mostrado su esperanza en que el aeropuerto de Castellón pueda ayudar en este sentido atrayendo a un turismo alemán que tradicionalmente formaba colonias en esta provincia.

"Todo eso --ha indicado-- nos ayuda mucho a tener unas expectativas extraordinarias, esperamos que en los próximos años el crecimiento sea exponencial". "Tenemos grandes productos turísticos que ofrecer al mercado alemán", ha dicho, entre ellos la gastronomía, las fiestas de Fallas, Fogueres, la Magdalena, los Moros y Cristianos, y también "la autenticidad" en el plano natural de la mano de l'Albufera de València, que la serie Embarcadero "está ayudando a visibilizar", ha apuntado.

Asimismo, ha hecho referencia a la hospitalidad, porque la Comunitat "no es de la turismofobia, sino de la turismofilia" y a la apuesta por el turismo LGTB, que queda patente en la feria, donde la región cuenta con un mostrador en el 'pink corner' destinado a esta oferta específica.

Preguntado sobre esta oferta en un momento como el actual, Puig ha señalado que el turismo "no es una industria cualquiera, está basado en la confianza, en las personas, en las experiencias, no es una industria manufacturera" y los valores "forman parte esencial de los productos de la Comunitat". "No puede haber turismo sin valores, cualquier persona sabe que en la Comunitat puede pensar, creer y querer como quiera", ha subrayado.

"Cuando en Europa, e incluso en España, se está planteando la contrarreforma de las libertades, la Comunitat no va a apostar jamás por eso, nosotros no somos así, somos abiertos y respetuosos, nos queremos así y queremos a los demás así, como quieran", ha incidido.

LAS CIFRAS

El presidente ha recordado algunas de las grandes cifras del turismo valenciano, que representa más del 14% del PIB, y ha hecho hincapié en el incremento de visitantes extranjeros registrado, desde los 6 millones de 2015 a los 9 millones actuales. Ahora, el objetivo es aumentar el gasto por turista, "que ayude a una economía sana, que no esté basada en la especulación, sino en la innovación, en la formación, en la mejora de la calidad de nuestros productos turísticos", que ha calificado como "referentes" en España y en el sur de Europa.

Puig ha señalado que la Comunitat tenía "un problema grave" derivado de la dependencia del mercado británico, ya que alrededor del 30% de los turistas proceden del Reino Unido y eso "con toda la incertidumbre del Brexit" produce preocupación, aunque "hasta el momento hay que decir que las cifras no avalan esa preocupación".