Los hoteleros valencianos piden un plan de desescalada del cierre perimetral: "No hay que temer a la normalidad"

Hosbec expresa su preocupación por "el mensaje subliminal de 'turismofobia de contagio' que se está transmitiendo a la sociedad"

VIERNES, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) ha expresado este viernes su rechazo al cierre perimetral estricto de las comunidades autónomas para la Semana Santa y ha reclamado un plan de desescalada de esta medida "a la vista de la positiva evolución de las cifras de contagios y la previsión de mejora con la que se trabaja para las próximas semanas".

Según el presidente de Hosbec, Toni Mayor, "no podemos tener miedo a la normalidad, que es lo que está atenazando a los políticos. Lo que hay que hacer es disponer de todas las herramientas y recursos en materia de control, rastreo para acorralar los contagios y que no se vuelvan a disparar las cifras", ha manifestado en un comunicado.

Mayor considera que "si las cifras acompañan, y posiblemente en las puertas de la Semana Santa estemos rozando niveles óptimos no vistos desde hace muchos meses, no hay ninguna razón para seguir limitando la movilidad entre Comunidades".

El sector no se explica cómo sí se permite que 5 millones de valencianos se puedan mover dentro del territorio pero que no puedan recibir en los hoteles "40.000 clientes de otras autonomías que no suponen ningún riesgo por estar en entornos de extrema seguridad y con una trazabilidad garantizada", ha insistido.

Así, "los hoteles españoles operan con normalidad desde el fin del confinamiento en mayo de 2020 sin que se haya detectado ningún brote, ninguna infracción, ni ningún riesgo asociado a viajes", ha asegurado.

En su opinión, decretar este cierre es "trasladar una 'culpabilidad' de la transmisión del virus a los movimientos turísticos cuando no hay nada más lejos de la realidad", puesto que la Comunitat Valenciana está cerrada perimetralmente desde 25 de octubre y esto no ha evitado una tercera ola.

MENSAJE SUBLIMINAL DE TURISMOFOBIA

"Nos preocupa mucho el mensaje subliminal de 'turismofobia de contagio' que se está transmitiendo a la sociedad intentando culpar a turistas que hace meses que no viajan de los contagios, cuando estos contagios se producen, precisamente, en entornos mucho más cercanos como son los ámbitos sociales y familiares", ha advertido el presidente de la patronal hotelera.

A su juicio, "esta decisión de cierre por parte de las autoridades españolas es fruto de su impotencia al no tener el marco adecuado de seguimiento, rastreo, cribado, y una manifiesta falta de autoridad para hacer cumplir las normas a quien las incumple semana tras semana sin ningún tipo de consecuencia.

Los empresarios hoteleros exigen al Gobierno valenciano que publique cuanto antes el 'plan de desescalada' y cuál va a ser la cifra a partir de la cual se pueda abrir la Comunitat al exterior: una incidencia acumulada (IA) de 50 o la que se determine, pero "que sea algo objetivo y respaldado".

A los hosteleros valencianos les preocupa que "este miedo escénico que tienen los gobernantes se extienda en el tiempo y no quieran abrir cierre perimetral ni durante el verano".

Por todo esto, defienden que que ante situaciones excepcionales también se pueden articular soluciones excepcionales y propone trasladar los días festivos de la Semana Santa a fechas de finales de abril y mayo. "Ni España ni la Comunitat Valenciana podrán jamás recuperarse ni en empleo ni en economía si no se activa el turismo cuanto antes", concluye el comunicado.