El PP exige al Consell que mueva ficha ante la bajada de la ocupación en julio y el "caos" en apartamentos

Actualizado 17/08/2018 16:13:21 CET

VALÈNCIA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en Les Corts ha exigido al Consell que tome medidas para frenar el descenso de pernoctaciones en apartamentos turísticos y establecimientos hoteleros valencianos registrado en julio, así como para revertir el "colapso y bloqueo" en las altas de apartamentos y potenciar la inspección.

Durante el pasado mes, "en plena temporada alta", el portavoz de Turismo del grupo, Fernando Pastor, ha denunciado que la ocupación en apartamentos turísticos ha bajado más de tres puntos respecto a julio de 2017, de un 87,1% a un 83,8%, al igual que en plazas hoteleras: de un 91,2% a un 89%.

Esto supone en conjunto "363.000 pernoctaciones menos" y que "el sector ha dejado de ingresar más de 18 millones de euros", en base a una media de gasto de 50 euros por pernoctación. Ante esta situación, el 'popular' ha exigido este viernes en rueda de prensa la comparecencia del secretario autonómico, Francesc Colomer, para que dé explicaciones.

Respecto a la bajada de las estancias en julio, "el peor de la legislatura", Pastor ha censurado el "silencio" del titular de Turisme y ha subrayado que la situación no se puede extrapolar a la coyuntura de España, ya que destinos como Andalucía o Murcia han incrementado la ocupación en el mismo periodo.

Otra de las razones por las que ha pedido la comparecencia es "la situación de colapso, bloqueo, descontrol y caos" en la inscripción de nuevos apartamentos turísticos en la Comunitat tras la entrada en vigor de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, aprobada por el parlamento valenciano el pasado mes de mayo.

La normativa establece la necesidad de un documento expedido por los ayuntamientos para que los nuevos apartamentos dispongan de un certificado de compatibilidad, lo que para el PP genera "tantas normativas como municipios" y crea un escenario "peligroso de indefensión e inseguridad jurídica en el sector".

"PASAR EL MUERTO A LOS AYUNTAMIENTOS"

De hecho, el diputado ha asegurado que "no hay ayuntamiento que sepa expedir ese documento" y que ello conlleva que, actualmente, "no se pueden inscribir nuevos apartamentos turísticos". Ha criticado así que Turisme CV tenga previsto organizar unos cursillos en septiembre para formar a los técnicos municipales en este proceso y "tenga que reinterpretar su propia ley". "Querían quitarle competencias a las diputaciones y ahora pasarle el muerto a los ayuntamientos", ha ilustrado.

Como tercera razón, ha alertado sobre la falta de ejecución de los fondos destinados para inspección turística en los presupuestos autonómicos de 2018. Ha recordado que "el Consell presupuestó cero euros para la lucha contra el intrusismo" y, vía enmienda, el PP y otros grupos lograron que se introdujera una línea de 660.000 euros.

Actualmente, "en el ecuador de la temporada alta", ha apuntado que el Gobierno valenciano "solo ha sido capaz de ejecutar 178.000 euros mediante convenios con patronales y ha dejado perder el 75% de esos fondos". A su juicio, "no es justo, no es lógico y no es coherente en una comunidad eminentemente turística".

12 INSPECTORES PARA 60.000 APARTAMENTOS

Mientras tanto, ha advertido que en la Comunitat "sigue habiendo 12 inspectores turísticos --siete en Alicante, cuatro en Valencia y el resto en Castellón-- para los 60.000 apartamentos reglados", pese a ser "uno de los principales problemas del sector". "Es una cifra ridícula, suena a guasa", ha recalcado, para defender la propuesta del PP de externalizar el servicio de inspección.

Por todo ello, el parlamentario ha criticado que la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, aprobada antes del verano con la abstención del PP, "no ha podido tener un peor estreno y puesta de largo en un mes eminentemente turístico como julio".

COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO PARA LA INSPECCIÓN

El portavoz de Turismo también ha puesto sobre la mesa la "oportunidad" que supondría para la inspección turística la reforma de la Ley General Tributaria aprobada por el Consejo de Ministros de diciembre de 2017 por el anterior Gobierno central del PP.

Desde su entrada en vigor el pasado mes de julio, todos los intermediarios, particulares, empresas, plataformas colaborativas o portales de internet que ofertan apartamentos turísticos deben enviar a la Agencia Tributaria la información relativa a los propietarios y los clientes, así como a presentar informes periódicos.

Es decir, "obliga a declarar a la administración quién, qué, cuándo y por cuánto se alquila un apartamento", lo que para el 'popular' soluciona una "laguna" en la legislación. "Si el Consell sabe utilizarlo y establecer una colaboración con el Estado, tienen una herramienta muy fácil para detectar todo el intrusismo y la oferta ilegal", ha defendido, además de para "tener unos ingresos extra y poner fin al debate de la polémica tasa turística".