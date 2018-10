Ribó pregunta en Twitter la opinión ciudadana sobre una tasa turística de 2€ que aportaría 20 millones al año

Actualizado 24/10/2018 16:24:27 CET

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha lanzado este miércoles una encuesta a través de Twitter para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la posibilidad de aplicar en la capital valenciana una tasa turística de 2 euros que supondría para esta ciudad una aportación de 20 millones de euros anuales.

Así, a través de su cuenta en esta red social, @joanribo, el primer edil señala que por medio de esta tasa, que ha calificado de "simbólica" para los visitantes, València podría contar con recursos extras que se podrían destinar a "vivienda social" y "limpieza".

El responsable municipal afirma que "las grandes ciudades europeas ya la aplican" y solicita la opinión de los ciudadanos para conocer si esta posibilidad les parece "una opción interesante", si están a favor de ella, si no lo tienen claro o si no les gusta la idea.

"Una tasa turística de 2 euros, que es simbólica para quien nos visita, aportaría unos ingresos extra de 20 millones de euros anuales a València", indica el mensaje de Joan Ribó, que sostiene que esos recursos se podrían "revertir en vivienda social y limpieza". "Las grandes ciudades europeas ya la aplican. ¿Qué opinas?", añade el tuit del alcalde.

"Es una opción interesante; Estoy plenamente a favor; No lo tengo claro, y No me gusta la idea" son las opciones que Ribó plasma en su mensaje para que los ciudadanos se pronuncien.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que el primer edil ha lanzado este mensaje y las preguntas teniendo en cuenta que el del turismo es un tema que "siempre" está de actualidad en València.

Asimismo, han señalado que esta es una manera de comunicarse con los ciudadanos y de conocer qué piensan sobre distintos temas, al tiempo que han resaltado que Ribó usa "mucho" las redes sociales y que de este modo está también en contacto con los vecinos.