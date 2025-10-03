Deloitte.- Agenda Informativa de Europa Press para este viernes, 3 de octubre (y 2)

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el viernes 3 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.30 horas: En Isla de la Toja (O Grove), 'Factores de competitividad de la economía española I' del Foro La Toja (streaming). Intervienen la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García-Milà; el presidente ejecutivo de Telefónica España, Borja Ochoa; y el presidente de Deloitte, Héctor Flórez. Modera la subdirecrtora del ABC, Yolanda Gómez.

-- 11.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, inaugura la jornada 'Autoconsumo, actualizar para seguir creciendo', que tendrá lugar en el salón de actos del Complejo Ministerial de Cuzco (Paseo de la Castellana, 162).

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, en la sede del Ministerio (P.º de la Infanta Isabel, 1).

-- 18.30 horas: En Isla de la Toja (O Grove), ponencia (por streaming) en el Foro La Toja del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. En diálogo con el presidente de Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz.

SOCIEDAD

-- 11.30 horas: En Valencia, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, viaja a Valencia para comprobar la evolución de las medidas laborales adoptadas y proponer nuevas acciones tras la dana. A las 11.15 horas, mudo de la reunión con alcaldes y a las 11.30 horas, atención a medios. En la Delegación del Gobierno (Plaza del Temple, 1).

SALUD

-- 09.00 horas: En Madrid, comienza el Straumann Live Summit, que reunirá a los principales líderes nacionales e internacionales en implantología. En el Museo Reina Sofía (C/ de Santa Isabel, 52).

-- 10.00 horas: En Madrid, manifestación con motivo de la huelga de médicos convocada por Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Partirá frente al Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad.

-- 11.30 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, presenta la campaña de promoción de hábitos saludables para la infancia, junto con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el presidente de la Gasol Foundation, Pau Gasol. En Cines Renoir Princesa (C/ Princesa, 3 - Sala 9).

NOTA: Para seguirlo por streaming: https://www.youtube.com/@sanidadgob/streams

-- 20.00 horas: En Madrid, acto de inauguración de la II Jornada organizada por La Fundación Piel Sana (FPS) de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y entrega de galardones. En el Museo Lázaro Galdiano (C/ de Serrano, 122).

CULTURA

-- El Ministerio de Cultura falla el Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual.

-- 14.00 horas: En Madrid, comida de prensa por la publicación de 'Cuentos' de Ray Bradbury, la mayor recopilación de narrativa breve en cualquier idioma, a cargo de la editorial Páginas de Espuma. En el restaurante Casa Salvador (Calle Barbieri, 12).