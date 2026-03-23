KPMG.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 23 de marzo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 23 de marzo de 2025:

1.-08.00-13.30 horas: A las 8.35 el alcalde de Barcelona Jaume Collboni inaugura el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya'. A las 8.50 el presidente de Telefónica Marc Murtra. A las 9.10 el de Naturgy Francisco Reynés. A las 9.30 el presidente del Puerto de Barcelona José Alberto Carbonell, la economista jefe y subdirectora general del Sabadell Sofía Rodríguez, el ceo de Veolia Daniel Tugues, el presidente de Moventia Josep Maria Martí y el ceo de La Farga Inka Guixá. A las 10.30 el director de Banca de empresas e instituciones de BBVA España Pepe Casteleiro, el ceo de Marlex Alex Sanabras, el socio responsable de KPMG para Catalunya Francisco Gibert, la directora financiera de Mango Margarita Salvans y el director general nuclear de Endesa Gonzalo Carbó. A las 11.10 el presidente del CZFB Pere Navarro, el director zona noroeste de Sanitas Joaquín Chamorro, la directora de Barcelona Global IT de Nestlé Ana Ochoa, el ceo de Cellnex Iberia Alfonso Álvarez Villamarín y el presidente de FGC Carles Ruiz. A las 11.45 interviene el consejero delegado del Sabadell Héctor Grisi. A las 12.05 el consejero delegado de CaixaBank Gonzalo Gortázar. A las 12.25 el presidente de Repsol Antonio Brufau. A las 12.45 el presidente de Aena Maurici Lucena. A las 13.10 el presidente de la Generalitat Salvador Illa (Recinte Sant Pau. Claret 167).

2.-09.00 horas: En Jerez de la Frontera (Cádiz), el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, inaugura la Nueva Comunidad Terapéutica de Salud Mental jerezana. En la avenida Reina Sofía, s/n (junto al Hospital Universitario). Posteriormente, a las 11,30 horas, en Cádiz capital, anuncia novedades sanitarias en la capital gaditana. En la Plaza de Mina, s/n.

3.-10.00 horas: En Toledo, entrevista Europa Press al presidente de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA).

4.-10.00 horas: En Toledo, entrevista Europa Press a la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos.

5.-10.00 horas: En Sevilla, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, presenta, en un desayuno informativo la oferta de Formación Profesional para el próximo curso 2026/2027. En el IES Heliópolis (calle Guadalbullón, 1).

6.-10.00 horas: En Ogíjares (Granada), el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, presenta nuevas inversiones en materia de Emergencias y Bomberos para la provincia. En el edificio Casa Cuna de las institución provincial, dentro de sus Centros Sociales. En el Camino Moscoso, 46.

7.-10.00 horas: En Toledo, presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega.

8.-10.30 horas.- En València, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asiste a la presentación del evento deportivo Spain Sail Grand Prix. Edificio Veles e Vents. La Marina de València. También participa la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

9.-11.00 horas: En Madrid, CSIF presenta una encuesta sobre agresiones a docentes y valoración del profesorado en la escuela pública. Sede de CSIF (C/ Fernando el Santo, 17).

10.-11.00 horas: En Zaragoza, la portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes, Pilar Alegría, ofrece una rueda de prensa sobre un asunto de actualidad, en la sala de prensa de las Cortes de Aragón, en el Palacio de la Aljafería. Calle de los Diputados s/n. Se retransmite por la web de la institución.

11.-11.00 horas: En Madrid, los máximos responsables de Movimiento Sumar, IU, Comuns, Más Madrid, Compromís, Mes Per Mallorca, CHA y Verdes Equo se reúnen para analizar la situación política nacional e internacional, con la presencia de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy, Sira Rego y Mónica García, y los diputados del Grupo Parlamentario. Sala Constitucional del Congreso (Crra. de San Jerónimo s/n).

12.-11.00 horas: Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024. Comparece el subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez Torres; y a las 15.30 horas, la exdirectora del Centro Residencial SAVIA Paiporta, Inés Talaya Armero. Al término de la comisión, reunión de la Mesa. Sala Prim.

13.-11.00 horas: en Cáceres, la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, firma el protocolo 'Red Ibérica de Fundación Mapfre', acompañada por la consejera de Turismo, Cultura, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, en la antesala de la Alcaldía; a las 11,10 horas, realiza una intervención institucional del proyecto, junto al alcalde de la ciudad, Rafael Mateos; el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Monseñor Jesús Pulido; y el presidente de la Fundación Mapfre, Antonio Huertas, en el salón de plenos del ayuntamiento.

14.-11.00 horas (Reinosa): La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, visita las obras del Centro de Salud de Campoo, en la calle Emilio del Valle, 7.

15.-11.00 horas: En Madrid, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional, Javier Ortega Smith, ofrece una rueda de prensa para presentar las iniciativas del próximo Pleno (Pza. de la Villa, 4).

16.-11.30 horas: en Toledo, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ofrece una rueda de prensa en la sede regional del PSOE. 11.30 horas: En Sevilla, el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, presenta en rueda de prensa un análisis sobre las variaciones en los precios del combustible en miles de gasolineras de toda España tras la entrada en vigor de la bajada del IVA y del impuesto de hidrocarburos. En su sede nacional (calle Bécquer, 25).

17.-11.30 horas: en Valladolid, el alcalde, Jesús Julio Carnero, y el copresidente del Real Valladolid Club de Fútbol S.A.D, Gabriel Solares, firman un protocolo general de actuación entre el Ayuntamiento y el Club, para determinar el esquema básico de colaboración para la mejora y uso del Estadio José Zorrilla. Estadio.

18.-12.00 horas: En Zaragoza, la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco, analizan la aplicación del plan de agilización del INAGA, en la sala de prensa del Edificio Pignatelli. Paseo de María Agustín, 36.

19.-12.00 horas: En Barcelona, declaraciones del vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert.

20.-12.00 horas: En Madrid, entrevista Europa Press al artista Rodrigo Cuevas.

21.-13.00 horas: En Madrid, declaraciones del director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán, sobre las medidas del Gobierno para paliar los efectos de la guerra de Irán.

22.-13.30 horas: En Madrid, declaraciones de Quique Villalobos, responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), sobre la multa del Ministerio de Consumo a Airbnb.

23.-13.40 horas: En Budapest, el presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto electoral de Patriots Party, en el marco de las elecciones nacionales de Hungría.

24.-14.00 horas: En Sagunto (Valencia), declaraciones de la representante de la Semana Santa Inclusiva de Sagunto, Blanca Ribelles.

25.-14.00 horas: En Santiago de Compostela, declaraciones del portavoz del sindicato O'Mega, Javier Iglesias

26.-14.00 horas: En Oñati (Gipuzkoa), declaraciones del Lehendakari, Imanol Pradales.

27.-17.30 horas: Imágenes de la Bolsa de Madrid (cierre).

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv