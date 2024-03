KPMG.- Celsa incorpora cuatro nuevos consejeros, entre ellos Hilario Albarracín (exKPMG) y Mario Longhi (exUs Steel)

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Celsa incorporará a Hilario Albarracín, ex presidente de KPMG, Mario Longhi, ex presidente de US Steel, Elena Guede y Juan José Nieto a su consejo de administración a partir del 9 de abril, fecha en la que se celebrará la junta de accionistas.

En un comunicado este martes, la empresa ha explicado que los nombramientos corresponden al objetivo de los accionistas de dotar a la compañía "de un equipo de reconocido prestigio" tras hacerse con el control de las acciones.

El órgano de dirección cuenta con Rafael Villaseca como presidente, Jordi Cazorla como consejero delegado y Daniel Alaminos como secretario del consejo.

Albarracín ha desarrollado "prácticamente" toda su carrera profesional en KPMG, donde ha sido presidente y consejero delegado; mientras que Guede es vicepresidente senior de Estrategia de Sostenibilidad de Cement and Roadstone Holding.

Por su parte, Nieto es presidente de Arcano Partners, y Longhi --que se incorpora como consejero independiente-- ha sido presidente y consejero delegado de US Steel y de Gerdau AmeriSteel, y presidente de Alcoa Wheels International.