Bolaños ensalza la labor del Gobierno en la OPA y traslada el "máximo respeto" a los accionistas del Sabadell

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha puesto en valor este viernes la labor ejercida por el Gobierno durante el proceso de la oferta pública de adquisición (OPA) que BBVA lanzó sobre Banco Sabadell y que ha terminado fracasando, resultado al que ha mostrado un "máximo respeto".

La OPA de BBVA sobre el Sabadell fracasó al haber sido aceptada por el 25,33% de las acciones a las que se dirigía, cuando necesitaba alcanzar el 50% del capital social para tener éxito.

En este contexto, los medios han preguntado al ministro en el Congreso por este asunto y Bolaños ha ensalzado la labor que han ejercido en el proceso los órganos de supervisión como la CNMV, la CNMC o el Banco de España y también del "propio Gobierno", con las condiciones que se introdujeron a la OPA mediante el Consejo de Ministros.

A renglón seguido, el titular de Justicia ha apuntado que la decisión última era de los accionistas del Sabadell y estos "han hablado con claridad". "Por tanto, por parte del Gobierno máximo respeto a la decisión que han tomado tres cuartas partes de los accionistas del Sabadell", ha remarcado.

Para concluir su valoración, Bolaños ha destacado que el sistema financiero español es "modélico", "solvente" y "ejemplar". Asimismo, ha apostillado que ahora a los bancos les tocará trabajar con proyectos empresariales por separado "para seguir reforzando ese nombre y esa reputación que tiene el sistema financiero español".

