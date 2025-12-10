Corporate y M&A.- (AMP) El consejo de Indra considera que la potencial fusión con Escribano es "coherente" con su estrategia

Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Indra se ha reunido este miércoles y ha acordado por unanimidad que la potencial fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) es "coherente" con la estrategia de la compañía, según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"El consejo de administración (...), sin la asistencia de los señores consejeros afectados por conflicto de interés (en referencia al presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano y presidente de EM&E, Javier Escribano), a la luz de los informes del equipo directivo, de la comisión 'ad hoc' y de los asesores independientes contratados al respecto relativos al encaje estratégico de una potencial operación entre Indra Group y Escribano Mechanical and Engineering, ha acordado por unanimidad que dicha potencial operación es coherente con la estrategia de Indra", señala el documento publicado a través de la CNMV.

El informe ha sido elaborado a la vista del análisis realizado por el equipo directivo de Indra y tras considerar las aportaciones y conclusiones de los asesores externos de la compañía y de la comisión 'ad hoc' (Renaissance Strategic Advisors y Oliver Wyman).

"Este acuerdo no supone ni anticipa la aprobación de ninguna operación. Tampoco condiciona ninguna clase de fórmula que se pudiese llegar a adoptar ni ninguno de sus términos económicos, que aún no han sido valorados por el consejo de administración. Tras este acuerdo, la compañía y sus respectivos equipos y órganos sociales continuarán con el análisis del resto de aspectos relevantes de la potencial operación", añade el comunicado.

En este contexto, cabe recordar que el consejo de administración de Indra creó a comienzos del pasado julio una comisión integrada por vocales independientes para supervisar "el cumplimiento de las reglas aplicables para la correcta gestión de los conflictos de interés" ante la potencial fusión con EM&E.

La decisión de crear esta comisión se adoptó "con carácter previo a analizar cualquier operación que pueda implicar un conflicto de interés y con el objetivo de garantizar el buen gobierno corporativo".

Cabe recordar que el presidente de Indra desde el pasado 19 de enero, Ángel Escribano, es copropietario de EM&E junto a su hermano y presidente de EM&E, Javier Escribano.

Asimismo, EM&E posee un 14,3% de Indra y es el segundo mayor accionista de la compañía, solo por detrás del Gobierno, que posee un 28% del capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Además, Javier Escribano forma parte del consejo de administración de Indra en representación de EM&E.

De este modo, la potencial operación está siendo capitaneada por el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, dado que tanto Ángel Escribano como Javier Escribano se están ausentando de todas las conversaciones del consejo de administración de Indra en relación con esta operación.

La potencial fusión con EM&E supondría para Indra incorporar a su perímetro una empresa de armamento, un negocio en el que la compañía ya ha manifestado su interés y para el que ha creado una nueva división, denominada Weapons & Ammunitions.

En ese sentido, EM&E desarrolla, entre otros productos, torretas para tanques y vehículos blindados, un mercado este último en el que la compañía también participa junto a Indra, Sapa Placencia y Santa Bárbara Sistemas (propiedad de General Dynamics) a través de Tess Defence, ahora filial de Indra y adjudicataria de la fabricación para el Ejército español de los 8x8 Dragón y del Vehículo de Apoyo Cadenas (VAC), dos contratos valorados cada uno de ellos en torno a 2.000 millones de euros.

De hecho, a comienzos del pasado mayo De los Mozos reconoció que la posibilidad de llevar a cabo una fusión con EM&E supondría un "valor añadido" para la compañía en su plan de convertirse en la empresa tractora del sector de la defensa en España.