Corporate y M&A.- La autoridad de competencia alemana autoriza la ejecución de la OPA de Ohmnia sobre Azkoyen

Archivo - Fachada de la sede del Grupo Azkoyen, a 21 junio de 2024, en Peralta, Navarra (España). Grupo Azkoyen, la multinacional tecnológica española, ha votado hoy en su junta general ordinaria de accionistas el nombramiento de Isabel Zarza García como - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

BILBAO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autoridad de competencia alemana -Bundeskartellamt- ha resuelto que la OPA del grupo Ohmnia sobre Azkoyen se puede "ejecutar sin condiciones", ya que "no reúne los presupuestos de prohibición" previstos en la normativa aplicable.

Esta resolución ha sido comunicada a la CNMV por parte del grupo Ohmnia Electronics, que el pasado 24 de julio anunció esta OPA por la totalidad de acciones de Azkoyen. Un mes después, el 24 de agosto, se presentó la solicitud de autorización que fue admitida a trámite el 4 de septiembre.

Ohmnia ha señalado que la autoridad de competencia alemana (Bundeskartellamt o BKartA) resolvió el 7 de septiembre de 2026 que la oferta "no reúne los presupuestos de prohibición" previstos en la normativa aplicable y, por tanto, que "puede ejecutarse sin condiciones".

FALTA EL VISTO BUENO DE LA CNMC

Por lo tanto, añade que se ha cumplido la condición prevista en el apartado 12.1(b) del anuncio previo de la oferta. Ohmnia indicó en ese anuncio previo que consideraba que la concentración económica resultante de la oferta requiere de la autorización de las autoridades de competencia alemanas (Bundeskartellamt o "BKartA") y españolas (CNMC).

Respecto a la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la que también está condicionada la oferta, precisa que "sigue su tramitación conforme a lo previsto en la normativa aplicable".