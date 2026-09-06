Corporate y M&A.- Cultura.- El Palau de la Música acoge esta semana nuevas propuestas culturales de la Mostra de València

VALÈNCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La programación cultural impulsada por la Mostra de València que se desarrolla durante todo el año en el Palau de la Música para fusionar el cine, la música en directo y el debate prosigue esta semana con el periodista Juan Sanguino en el ciclo Cine Culpable. La nueva cita de 'Mostra365' será el próximo martes, 8 de septiembre, a las 19.00 horas, en la Sala Rodrigo del auditorio valenciano.

Juan Sanguino compartirá con el público asistente su "placer culpable fílmico". Como es habitual en este ciclo, la sesión permitirá disfrutar de una película cuyo título será sorpresa para las personas, quienes, posteriormente, participarán en un coloquio moderado por el periodista Eugenio Viñas.

Las siguientes citas del ciclo serán el 6 de octubre con la cómica y guionista Carolina Iglesias; el 10 de noviembre, con la youtuber Andrea Compton; y concluirá el 23 de diciembre con la maquilladora Nuria Adraos, ha detallado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

Sanguino es autor de Generación Titanic, ensayo que repasa el cine de los noventa a través de 32 películas "imprescindibles" y del podcast Delirios de España. También colabora con distintos medios de comunicación.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales y presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno, ha destacado el "dinamismo" de 'Mostra365' y la labor de la Subdirección de Cinematografía y Audiovisuales para "acercar al Palau a públicos diversos y para desestacionalizar el festival con propuestas paralelas en torno al cine a lo largo de todo el año".

"Desde el gobierno municipal tenemos un firme compromiso con la promoción del audiovisual mediterráneo y europeo y con la consolidación de nuestra ciudad como lugar de encuentro de la industria audiovisual, y Mostra365 es una buena prueba de ello", ha añadido.

En este contexto, el viernes 11 de septiembre, también a las 19.00 horas, los Cines Babel acogerán un pase especial de La Mostra de València con la reposición de Europa en 8 bits, de Javier Polo, uno de los documentales "más internacionales e icónicos de la Comunitat".

La subdirectora de Cine y Audiovisuales, Sara Mansanet, ha resaltado que se trata de "uno de los documentales más internacionales realizados en la Comunitat Valenciana". Por ello, la Mostra de València "quiere celebrar su legado rindiéndole un homenaje y volviéndolo a traer a la gran pantalla en una jornada temática muy especial", ha indicado.

Estarán presente el director y los artistas y protagonistas Meneo (Guatemala), Kenobit (Italia), Culomono y Ralp (España) y se realizará un pequeño show previo a la proyección, así como una exposición de consolas retro y un diálogo con el público en sala. Europa en 8 bits, dirigido por Javier Polo y producido por Turanga Films, explora el reciclaje tecnológico, la filosofía Do It Yourself y la resistencia contra la obsolescencia programada.