González-Bueno (Sabadell) dice que la aceptación de la OPA entre los accionistas sigue en el "1%"

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, durante una entrevista para Europa Press, en la sede de Sabadell, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). César González-Bueno, licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE - Jesús Hellín - Europa Press

Considera que el proceso se ha alargado porque el BBVA ha presentado "hasta siete borradores distintos"

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado este jueves que la aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA entre los accionistas de la entidad catalana sigue en el "1%" y ha rechazado que se produzca, en sus palabras, un alud final de solicitudes a favor de la operación.

"Nosotros seguimos en el 1% de aceptación, lo que es una muestra clarísima de que nuestros accionistas, que son clientes, que son el 80% y dueños de más del 40% de las acciones, no quieren esta operación", ha dicho en una entrevista en 'On Economia' recogida por Europa Press.

Preguntado por si él y el presidente Josep Oliu han solicitado información sobre las aceptaciones presentadas durante el plazo de aceptación --que los accionistas del Sabadell pueden pedir, según se recoge en el folleto de la OPA--, lo ha negado: "Es algo que nos planteamos hace tiempo y con la vorágine no lo hemos hecho, pero es una posibilidad y lo interesante será al final".

Sobre el resultado de la OPA, ha asegurado que los números del Sabadell de que BBVA no llegará al 30% son "realistas" y ha señalado que entiende la postura de la entidad vasca cuando asegura que superará el 50%, ya que, según él, está intentando dar el efecto arrastre y el efecto gregario, que es hacer lo que haga la mayoría.

"Hace poco hablaban del 70-80%, pero en privado están preocupados por llegar al 30%", ha comentado sobre el BBVA, y ha rechazado que se produzca, en sus palabras, un alud final de solicitudes a favor de la operación.

Ha acusado al BBVA de que el proceso de la operación sea, a su juicio, demasiado largo: "El alargamiento fundamental se ha producido durante la fase de la CNMC y aquí el único que habló con ellos fue el BBVA, que llegó a presentar hasta siete borradores distintos", ha dicho.

UN "15%" DE APOYO DE LOS INSTITUCIONALES

En otra entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, González-Bueno ha expresado que desde el Sabadell calculan que el apoyo a la operación de los inversores institucionales --que tienen alrededor del 30% de las acciones del banco-- es del "15%".

"Ese 15% no supone en absoluto el que puedan alcanzar una mayoría significativa", ha dicho, y ha remarcado que, en sus palabras, los inversores institucionales no llevan la voz cantante de la operación.

Preguntado por si se tomaría como un fracaso personal si la OPA prosperase, ha manifestado que le quedaría "un sabor amargo" pero ha insistido en que, según él, afortunadamente cree que no se va a llevar ese disgusto.