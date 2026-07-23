MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo MFE-MediaForEurope ha anunciado una reorganización de su estructura televisiva y de desarrollo de producto en Italia, una nueva organización que entra en vigor de forma inmediata y que se enmarca en el proceso de fusión por absorción de Mediaset por parte de R.T.I., aprobado por los respectivos consejos de administración.

Según ha explicado la compañía, el objetivo de esta nueva organización es impulsar la evolución de su oferta televisiva mediante una definición más clara de las responsabilidades y una estructura "más ágil y eficaz" para el desarrollo del producto.

Una vez se complete la operación, Pier Silvio Berlusconi asumirá la presidencia y la consejería delegada de la nueva Mediaset Italia, mientras que Niccolò Querci ocupará el cargo de vicepresidente. La nueva estructura mantendrá a Mauro Crippa como director general de Información y Comunicación y refuerza el área editorial mediante la creación de tres grandes áreas dedicadas al producto televisivo.

En este contexto, Giancarlo Scheri será nombrado director general adjunto de Cadenas, Programación y Promoción. Al frente de Canale 5 le sustituirá Sebastiano Lombardi, que ha sido designado nuevo director de la cadena.

Asimismo, Giorgio Restelli pasará a ocupar la dirección general adjunta de Entretenimiento y Recursos Artísticos, mientras que Giampaolo Letta asumirá la dirección general adjunta de Ficción y Cine.

La reorganización también contempla el nombramiento de Riccardo Siro Galli como director del nuevo departamento de Marketing Operativo en Italia, en coordinación con la estructura internacional dirigida por Federico di Chio. Por su parte, Andrea Chinese será el responsable de la nueva Dirección de Promoción, dependiendo directamente de Giancarlo Scheri.