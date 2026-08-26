Corporate y M&A.- Navarra confía en que el posible cambio de accionistas en Azkoyen no repercuta en los proyectos de inversión

Archivo - Sede de Grupo Azkoyen. - AZKOYEN - Archivo

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha mostrado su "respeto" después de que el grupo vasco Ohmnia haya pedido a la CNMV autorización para lanzar la OPA sobre Azkoyen por 244,5 millones y ha dicho que se trata de "una operación que corresponde al ámbito privado" entre dos sociedades.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha indicado que es "una OPA que ha sido declarada amistosa por parte de los propios accionistas de Azkoyen", y "por tanto, nosotros, respeto y que se cumpla, como se está cumpliendo, al parecer, todo lo que es el procedimiento legal establecido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores".

Según ha dicho, "nuestro interés, sobre todo, es que ese cambio posible de titularidad o de accionistas en Azkoyen no repercuta en negativo en lo que son los proyectos de inversión, en los centros de decisión, en la productividad y en el empleo de una planta que es de absoluta referencia para la Comunidad".