Corporate y M&A.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 1 de julio

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Vox quiere suspender el voto por correo de los expatriados"
-- "El Supremo da un revés a Trump en su guerra contra los inmigrantes"
EL MUNDO
-- "Moncloa lanza la regularización exprés para anticiparse al TS"
-- "PLENO DE INVESTIDURA EN ANDALUCÍA: "Juanma no quiere ceder lo mismo que los demás, y no va a ceder""
ABC
-- "La regularización de Sánchez atrae a inmigrantes desde toda Europa"
-- "Bono es socio en Dominicana de un español que recibió concesiones millonarias"
LA RAZÓN
-- ""La Sanidad solo se transforma escuchando a los sanitarios""
LA VANGUARDIA
-- "El Supremo abre la puerta a llevar la regularización de migrantes al TJUE"
-- "El fiscal sitúa al exministro Fernández Díaz en el origen del caso Kitchen"
EL PERIÓDICO
-- "Urbanizaciones de BCN inhabitables suman casi 2.000 licencias de obra"
-- "Sagrada Família de premio"