Corporate y M&A.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 1 de julio

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Vox quiere suspender el voto por correo de los expatriados"

-- "El Supremo da un revés a Trump en su guerra contra los inmigrantes"

EL MUNDO

-- "Moncloa lanza la regularización exprés para anticiparse al TS"

-- "PLENO DE INVESTIDURA EN ANDALUCÍA: "Juanma no quiere ceder lo mismo que los demás, y no va a ceder""

ABC

-- "La regularización de Sánchez atrae a inmigrantes desde toda Europa"

-- "Bono es socio en Dominicana de un español que recibió concesiones millonarias"

LA RAZÓN

-- ""La Sanidad solo se transforma escuchando a los sanitarios""

LA VANGUARDIA

-- "El Supremo abre la puerta a llevar la regularización de migrantes al TJUE"

-- "El fiscal sitúa al exministro Fernández Díaz en el origen del caso Kitchen"

EL PERIÓDICO

-- "Urbanizaciones de BCN inhabitables suman casi 2.000 licencias de obra"

-- "Sagrada Família de premio"