Sabadell pide "certeza" a los accionistas que quieran a acudir a la OPA de BBVA: "Que lo hagan irrevocable"

González-Bueno considera que es "extraordinariamente difícil" que BBVA roce el 30% de aceptación

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha pedido "certeza" a los accionistas de la entidad catalana que se hayan comprometido a acudir a la OPA de BBVA.

"Si surge alguna liebre que diga que va a ir, pues que lo haga irrevocable para que tengamos la certeza de que no están intentando arrastrar al mercado y quedarse ellos a la segunda OPA", ha indicado César González-Bueno en su su intervención en el XVI Encuentro Financiero organizado por el diario 'Expansión', KPMG, American Express y Cunef Universidad.

"Estas son las conversaciones que estamos teniendo en Londres. Estamos en una situación en la que a algunos institucionales les gustaría que fuesen otros a la primera [a la OPA actual] para ellos ir a la segunda", ha agregado.

González-Bueno se ha referido así a un posible escenario en el que BBVA no alcanza el umbral de aceptación mínima de la OPA actual, del 50% del capital con derecho a voto de Sabadell, y se queda entre el 30% y el 50%. En ese caso, el banco 'azul' puede renunciar al umbral del 50%, pero tendría la obligación de lanzar una segunda OPA por todo el capital que no posea y en efectivo, o con alternativa en efectivo, a un precio equitativo.

En este sentido, González-Bueno considera que es "extraordinariamente difícil" que BBVA roce el 30% de aceptación, tras explicar los cálculos que ha realizado Sabadell sobre la evolución de la OPA.

Al respecto, ha recordado que alrededor del 40% de los accionistas de Sabadell son minoritarios y que, de esa cifra, el 80% tiene sus acciones depositadas en la entidad catalana, lo que supone en torno al 33% del total de acciones de Sabadell.

De ese 80%, habría acudido a la OPA un 1% que, sobre el total de accionistas, supone un 0,3%. González-Bueno ha señalado que del resto de minoritarios no posee información, puesto que las acciones están depositadas en otras entidades, aunque, teniendo en cuenta el ritmo de aceptación que ha observado en estos minoritarios, cree que podrían acudir un total de entre el 2% o el 4% como máximo.

En cuanto a los inversores pasivos, es decir, los fondos que están indexados, González-Bueno ha señalado que estos harán "su mejor estimación" de la evolución de la OPA y replicarán lo mismo que haga el resto de accionistas. Si estos suponen un 20% del total de capital de Sabadell, el banco catalán estima que podría ir entre un 6% y un 7% a la oferta.

A esto se sumaría el 3,8% de capital que posee David Martínez, que ha anunciado su intención de acudir a la OPA, si bien el CEO de Sabadell ha indicado que su decisión "no es irrevocable" y que, además, puede acudir con parte de su capital, y no con toda la participación.

"Pero aceptemos pulpo como animal de compañía", ha señalando, antes de indicar que, con todo lo anterior, estiman que alrededor de un 12% acudiría a la OPA sin incluir todavía al resto de institucionales.

"Queda un 30% de accionistas institucionales. De ese 30%, la mitad más o menos le gustaría que saliese la operación y la otra mitad, más o menos, no le gustaría que saliese porque le parece que ya no tiene sentido. Incluso muchos de los que creyeron que tenía sentido al principio, ahora creen que no", ha sostenido.

Así, ha señalado que un 15% de accionistas institucionales podría acudir a la OPA, pero ha vuelto a resaltar que es posible que no acudan con todo el capital que poseen. "Con lo cual me parece que rozar el umbral del 30% es extraordinariamente difícil", ha concluido en este sentido.

