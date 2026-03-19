Zaragoza.- La Escuela Eva Sampedro presenta "Momentum, a fusión bellydance show", la revolución de la danza del vientre

La Escuela Eva Sampedro presenta "Momentum, a fusión bellydance show", en Teatro Arbolé - TEATRO ARBOLÉ

ZARAGOZA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Eva Sampedro presenta este domingo, 22 de marzo, a las 18.30 horas, en el Teatro Arbolé de Zaragoza el espectáculo "Momentum, a fusión bellydance show", la revolución de la danza del vientre.

Se trata de un show, dirigido al público juvenil y adulto, para saborear, compartir, vivir y tomar impulso con la magia, exotismo, fuerza y creatividad del fusión bellydance.

El precio de la entrada es de 15 euros en venta anticipada a través de la web 'www.teatroarbole.es' y sube a 18 euros en las taquillas de Teatro Arbolé.

En "Momentum", la coreógrafa internacional, Eva Sampedro, transmite el deseo de seguir adelante, y quiere trasladar que el impulso y la fuerza energética es capaz de generar una corriente, una vibración que propicia resultados favorables.